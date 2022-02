Gestores escolares já podem acessar os resultados do Saese

Os gestores das unidades de ensino da rede estadual já podem acessar, a partir desta segunda-feira, 7, os resultados preliminares da primeira edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), ocorrida no período de 18 a 29 de outubro de 2021, envolvendo as redes públicas estadual e municipais, com a aplicação de instrumentos avaliativos de Língua Portuguesa e Matemática para os 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. A divulgação dos resultados preliminares foi realizada pela Fundação CESGRANRIO, instituição que, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (CEAVE), teve a responsabilidade de construir e gerenciar a logística de aplicação do Saese.

Essa foi a primeira vez que o Estado de Sergipe, em parceria com os municípios, realizou uma avaliação externa em larga escala, com o objetivo de aferir os níveis de alfabetização e de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática dos alunos sergipanos. Além dos testes de proficiência, foram aplicados questionários contextuais, abordando aspectos socioeconômicos, profissionais, de gestão, entre outros também foram disponibilizados, não só para os estudantes, como para professores, diretores de escolas e secretários municipais de educação. As respostas adquiridas vão ajudar a entender os resultados das avaliações que aferem o nível de aprendizagem dos alunos.

De acordo com a diretora da CEAVE, professora Joniely Cheyenne Moura Cruz, neste primeiro momento apenas os diretores das unidades de ensino terão acesso aos resultados. “Eles farão análise dos dados e, caso entendam que cabe recurso, através do sistema, farão a interposição. Todas as etapas estão planejadas, obedecendo a um cronograma.

Encontros

A Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), por intermédio do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (SEGSAE), realizou alguns encontros com os setores internos da Seduc, Diretorias de Educação e Secretarias Municipais de Educação, com o objetivo de apresentar e orientar o uso do sistema que disponibilizará os dados e funcionará como ambiente para as interposições dos recursos.

Para a professora Joniely Cheyenne Moura Cruz, diretora da Ceave, esses encontros foram de suma importância. “Foram realizados visando a apropriação do sistema, o que possibilitou a celeridade do processo. Além disso, foram para os diretores um momento de validação dos dados de sua escola”, disse. A professora ainda alerta às unidades de ensino sobre a análise das informações disponibilizadas na plataforma. “Caso constatem alguma inconsistência, sinalizem com a interposição de recurso, com base no prazo estabelecido no Cronograma de Devolutivas”, afirmou. Após essa etapa, serão divulgados os resultados finais, com previsão para o mês de março, quando secretários municipais de educação, diretores regionais, equipes técnicas das secretarias, coordenadores pedagógicos e professores terão acesso à plataforma específica para as devolutivas.

Cronograma Saese 2021

AÇÕES PERÍODO Publicação dos resultados preliminares 7 de fevereiro Interposição dos recursos a partir dos resultados preliminares De 7 a 23 de fevereiro Análise dos resultados dos resultados preliminares De 8 a 25 de fevereiro Publicação dos resultados finais (Plataforma de Devolutivas) 14 de março

Idese

Os resultados do Saese irão gerar o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), que subsidiará outros indicadores na composição do ICMS-Social, além de servir como base para projetos e programas educacionais baseados em evidências. Sergipe foi o vigésimo estado brasileiro a implantar um sistema de avaliação próprio, que aferirá os níveis de alfabetização e de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática (Resolução de Problemas) dos alunos sergipanos. Para mais informações e ver o passo a passo, clique em: https://bit.ly/3oydLbr

Acesse os dados prelimimares: https://bit.ly/3LkbWsb.

Assessoria de Comunicação da SEDUC