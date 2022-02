Um homem foi preso nesta segunda-feira (07) após tentativa de estupro a uma mulher em Itabaianinha.

As informações passadas pelos policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) são de que a denúncia chegou pela própria vítima, que contou ter sido agarrada pelos braços, arrastada para um matagal próximo ao trabalho dela. No local, o homem tentou o estupro.

A mulher conseguiu fugir antes do ato e foi realizar a denúncia. Os policiais procuraram pelo suspeito e o prenderam.