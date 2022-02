Hospital da Criança começa a realizar cirurgias de urgência de baixa e média complexidade

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), começa nesta terça-feira, 08, a realizar cirurgias pediátricas de urgência de baixa e média complexidade para atendimento à demanda interna. Os procedimentos serão inseridos na rotina da unidade de forma gradativa, segundo informou a superintendente do hospital, Catharina Correa.

O primeiro paciente a passar por um procedimento cirúrgico no Hospital da Criança, tem seis meses de idade e fez uma invaginação intestinal. As cirurgias de urgências vêm se somar ao leque de serviços pediátricos que o Hospital da Criança oferece aos pequenos sergipanos que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS), realizados pelos mais de 320 profissionais da saúde que atuam em diversas especialidades, a exemplo de ortopedistas, clínico geral, anestesista, cirurgião, ultrassonografista, otorrino e oftalmologista, além de cardiopediatra, infectologista e gastropediatra para interconsulta.

“É uma enorme satisfação em ver esse momento, perceber a assistência que o Governo do Estado, através do Hospital da Criança, vem oferecendo aos pacientes pediátricos, fortalecendo assim, a rede de atenção à criança. A realização dessas pequenas cirurgias é um ganho não somente para o hospital, mas para cada família. Estamos muito felizes com os resultados já obtidos pelo Hospital da Criança” , disse a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza dispõe de 49 leitos distribuídos entre Pronto Socorro, internamento, cirúrgicos, estabilização e isolamento. Também é dotado de duas salas cirúrgicas e três de SRPA (Sala para Recuperação Pós-Anéstico).

Foto: Flavia Pacheco