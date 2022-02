Kartódromo passa por vistoria técnica para início de obras

O kartódromo Emerson Fitipaldi, localizado na Orla de Atalaia, passou por uma vistoria técnica na manhã desta segunda-feira, 7, para dar início as adequações que deixarão a estrutura no padrão exigido pela Comissão Internacional de Kart da Federação Internacional de Automobilismo e, com isso, conquistar a homologação CIK FIA. O local receberá três competições de automobilismo nacionais.

No calendário 2022 previsão pela Federação Sergipana de Automobilismo e pela Associação Sergipana de Kart estão a Copa Nordeste de Kart, ocorrerá de 21 a 23 de abril, a Copa Brasil, que está agendada para acontecer de 20 a 30 de julho, e três etapas do Campeonato Sergipano (março, maio e junho). Participaram da reunião o presidente da FSA, Kennedy Fonseca; o presidente da ASK, Renan Tavares; o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho; e o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

De acordo com Renan Tavares, com a homologação, o kartódromo de Aracaju será o quarto no padrão internacional do Brasil. “Após quase 17 anos desde a inauguração da Orla de Atalaia, está é a primeira vez que a pista passa por essa recuperação completa, onde todo o asfalto será substituído e colocado um no padrão internacional. Com isso, poderemos, já em 2023, receber eventos da Confederação Internacional de Automobilismo”, declarou.

O presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, afirmou que as competições irão contribuir para o turismo e movimentarão a economia da cidade. “A previsão é que na Copa Nordeste venha mais de 100 pilotos para Aracaju e na Copa Brasil serão mais de 300 pilotos, além disso, ainda acompanham os mecânicos, preparadores, técnicos e familiares que lotarão os hotéis da cidade”.

Para Nitinho, a obra do kartódromo é a realização de um sonho de todo o kartismo sergipano. “Estou feliz por Aracaju receber estes campeonatos de kart, sei que isto irá movimentar a economia e seremos projetados pelo mundo a fora. A orla de Atalaia proporciona acesso fácil aos pilotos e turistas, pelos hotéis ficarem bem próximo da pista”, destacou o presidente da Câmara de vereadores.

Estrutura

O Kartódromo Emerson Fitipaldi foi inaugurado em 2005 e conta com uma pista de 1.360 metros de extensão e oito metros de largura. Atualmente, o local é homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, atendendo todos os parâmetros de segurança exigidos. A estrutura conta com área de box (34 fechados e 40 abertos), estacionamento, sala de imprensa, camarotes, torre de cronometragem e iluminação para provas noturnas.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso