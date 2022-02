Liberal não decidiu

Diógenes Brayner – [email protected]

Valmir de Franscisquinho esteve a semana passada em Brasília, para conversar com o presidente nacional do Partido Liberal, Waldemar da Costa Neto, mas retornou “do mesmo jeito que foi”. Nada se alterou em relação ao seu projeto político, que é disputar o Governo do Estado ou – em segundo plano – o Senado Federal. Na pauta, em Brasília, também constava um encontro com o presidente Bolsonaro, mas não aconteceu porque o presidente teve outros compromissos. Não perderam tempo porque trataram sobre as eleições deste ano e foi bem definido que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, será candidato a mandato majoritário, mesmo que possa acontecer imprevistos que o faça disputar.Assembleia ou Câmara.

Waldemar da Costa Neto o avisou que o partido vem fazendo pesquisas em todos os Estados para avaliar a situação de cada filiado que pretende disputar o Governo. Sem dar percentuais, avisou a Valmir que ele aparecia nessas avaliações do PL, mas que é preciso analisar a situação em cada unidade da federação. Queira ou não, Valmir é uma liderança que se formou em Sergipe, mas que se concentra no agreste, sem representação maior nas demais regiões. Mesmo assim é um nome que interessa a outros pré-candidatos majoritários, como foi o caso de Fábio Mitidieri (PSD) e Rogério Carvalho (PT) chamá-lo para tratar sobre composição, que o colocaria na chapa majoritária.

Quanto a uma conversa com Rogério Carvalho (PT) e a decisão do partido de que não pode fazer composições com a esquerda, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho disse que, no andar da carruagem, os formatos da bagagem vão se transformando. Para ele, legenda tem o direito de fazer quaisquer impedimentos, mas é preciso dar estrutura suficiente que ofereça condições para uma disputa ao Governo ou Senado, sem contar com o apoio de partidos que exibam alguma identidade ideológica. Mas a disputa não tem sinais de que zele pela orientação partidária, mas que sirva aos presidenciáveis, mesmo que o PT tenha deixado de lado esses pruridos.

De qualquer forma o Partido Liberal em Sergipe demonstra uma boa estrutura eleitoral, mas passou a exibir distanciamento e indiferenças entre os seus quadros, o que tende a prejudicá-lo na disputa por mandatos, em razão de divergências que se apresentam claras e tendem a ser prejudicial.

Possibilidade mantida

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse ontem que a possibilidade de ser candidato a governador está mantida: “lá para março a gente decide, porque nenhum Estado se definiu até agora”, disse.

*** Segundo Valmir, todo mundo voltou “com a cara mexendo de Brasília, porque as federações podem acontecer, tudo pode acontecer, porque não saiu nada a nível federal”.

Rogério e Mitidieri

Valmir de Francisquinho, entretanto, está conversando. No final de semana esteve com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o assunto foi pedido de apoio na disputa ao Governo do Estado.

*** Conversou também com o senador Rogério Carvalho, pré-candidato a governador pelo PT. Trataram sobre composição, com Rogério lhe oferecendo a vice ou o Senado.

*** Valmir manteve a posição de disputar mandato majoritário e deixa claro que só abre para uma candidatura de Ulices Andrade.

JB de Amarelo

Um dos mais importantes integrantes da base aliada, já há três meses, disse a aliados: “não estranhem caso Jackson Barreto (MDB) seja candidato a senador na chapa de Rogério Carvalho (PT)”.

*** Semana passada, em São Cristóvão, durante inauguração do prefeito Marcos Santana, JB disse que ele é exemplo de gestor. Marcos chegou a sugerir que Jackson disputasse o Senado ao lado de Rogério.

*** Chamou atenção o fato de JB está vestido com uma camisa amarela, o que acena para o PSB. Um parlamentar considerou isso “uma provocação”.

Ivan Leite se mantém

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite disse que se mantém no PSDB, mas aguarda a decisão sobre a formação da Federação com seu partido, o Cidadania, o MDB e também o União Brasil.

*** Disse que por enquanto acompanha a decisão sobre a Federação, mas admite que a tendência é que ela não aconteça, embora seja uma decisão nacional.

A ‘Gata’ e o café

O radialista conhecido por Gata Amarrada, através do seu programa em Estância, divulgou ontem o que chamou de “zum-zum-zum”.

*** Informou que Ivan Leite tomou café da manhã, na quinta-feira, com um grupo de aliados e anunciou que poderia ser candidato a governador.

*** Também no café estava a professora Adriana Leite (Podemos), que é pré-candidata a deputada estadual.

Limite nos arroubos

O senador Rogério Carvalho (PT) faz apelo para que todos se mobilizem para derrubar os vetos de Bolsonaro à Lei que relatamos do Estado Democrático de Direito.

*** – Esses vetos incentivam Fake News, o ataque às instituições e agridem a livre manifestação. Precisamos colocar limites nos arroubos autoritários de Bolsonaro, disse.

Importância eleitoral

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) diz que a política é a arte da transformação. É através dela que podemos mudar a realidade.

*** – Digo sempre que a política não pode ser uma gincana e que as pessoas precisam compreender cada vez mais a importância do processo eleitoral.

*** Para Eliane, “é por meio de uma eleição que a vida da população pode melhorar ou piorar muito”. Eliane é pré-candidata à deputada federal pelo PT.

Rodrigo quer provar

O deputado Rodrigo Valadares (PTB) diz que vai permanecer e lutar para provar que “estamos sendo vítimas de uma grande conspiração por pessoas ligadas a Roberto Jefferson, que envenenaram a mente dele pra tomar o poder da presidente Graciela, eleita por unanimidade há apenas 60 dias”.

*** – Iremos lutar pra restaurar a honra de todos nós que estamos sendo vítimas dessas mentiras. Não houve nenhuma traição, fala ou conspiração contra Roberto, disse.

Republicanos reclama

Haverá dificuldade para convencer os filiados do Republicanos, pré-candidatos a deputado estadual, a votarem em candidatos indicados pela Base Aliada.

*** Todos eles reclamam da falta de compromisso com a sigla e lamentam que até hoje não houve reunião com membros do partido, em relação ao apoio que deram a Edvaldo Nogueira, quando candidato a prefeito.

*** Um dos filiados disse que podem votar em Rogério Carvalho a governador…

Filiações fortes

O Republicanos calcula que fará entre dois a três deputados estaduais, com o pessoal que já tem, somado à Isadora Sukita (ou a tia, Carla Sukita), mais a vinda de Áurea Ribeiro.

*** O partido não aceita candidatos à reeleição, para não dificultar àqueles que jamais disputaram vaga na Assembleia.

*** Para Federal, os nomes mais cotados são Heleno Silva, Gustinho Ribeiro e Jony Marcos. Mas pode ocorrer alguma mudança.

Oportunizar chegada

O Cidadania, que lançou o advogado Adir Machado como pré-candidato ao Senado, aposta no perfil inovador do eleitor sergipano, para oportunizar a chegada, em 2023, do primeiro representante negro no Congresso Nacional.

*** Segundo dados do IBGE, a população negra em Sergipe é estimada em 187 mil pessoas, totalizando pouco mais de 8,2% dos sergipanos.

*** Otimista, Adir Machado tem cumprindo uma agenda intensa de entrevistas na capital e no interior buscando adesões ao projeto partidário.

Giro pelas redes sociais

Max Augusto – Sob os olhares inertes e silenciosos das autoridades e instituições, uma forte campanha de desinformação contra a vacinação infantil continua sendo executada.

Reinaldo Azevedo – Ciro afirma que Lula quer destruir as esquerdas. Quem o pedetista quer atrair com essa abordagem?

Felipe Neto – Eu sinto que uma grande onda pode vir por aí… Nem penso mais em abrir de novo meu twitter. Mudou tudo!

Higor Ferreira – Quando sabemos quem somos não precisamos andar preocupados com o que pensam a nosso respeito.

Revista Fórum – Em contestação, advogados de Sergio Moro atacaram o subprocurador que pediu a indisponibilidade dos bens do presidenciável do Podemos.

Carlos Zarattini – Não demorou nada. Refinaria privatizada na Bahia já vende combustível mais caro q a Petrobras! E Bolsonaro quer vender todas elas!

Patrick Camporez – CGU aponta sobrepreço em obras da Codevasf pagas com emendas de Lira no orçamento secreto.