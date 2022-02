Mais de mil metros de cabos de semáforos foram furtados este ano

Dois cruzamentos semafóricos de Aracaju ficaram sem funcionar na manhã desta segunda-feira, 7, devido ao furto de cabos. As ocorrências foram registradas na avenida José da Silva Ribeiro Filho, no bairro Siqueira Campos, e no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a rua João Géniton da Costa, no Jabotiana, somando mais de 200 metros de cabos furtados.

A equipe semafórica da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) esteve nos dois locais para efetuar as substituições dos cabos para o restabelecimento dos equipamentos. Além dessas ocorrências, a SMTT registrou, recentemente, o furto de mais 200 metros de cabos dos semáforos do cruzamento da avenida Desembargador Maynard com a rua Acre e outro furto na avenida Alcides Fontes, no bairro José Conrado de Araújo.

Com isso, somente este ano, mais de mil metros de cabos já foram furtados de semáforos de Aracaju, o que causa danos aos equipamentos, prejuízos à mobilidade urbana e aos cofres públicos. O furto de cabos de semáforos é considerado crime contra o patrimônio público, por isso a SMTT tem atuado em conjunto com a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) para inibir essa prática, como explica o superintendente Renato Telles.

“Temos reforçado com concreto as estruturas das caixas dos semáforos para dificultar o acesso a elas e mesmo assim, este ano, já precisamos fazer a reposição de mais de 1.000 metros de cabos dos semáforos. Além dos prejuízos causados à mobilidade urbana pelo tempo que o semáforo fica sem funcionar e os prejuízos financeiros, o furto de cabos é considerado um crime contra o patrimônio público. Por isso, a população também pode ajudar nesse trabalho acionando a GMA, pelo 153, ou a PM pelo 190, sempre que presenciar alguma pessoa mexendo nos semáforos da cidade sem o fardamento da SMTT”, orienta Renato ao ressaltar que, quando os semáforos ficam inoperantes, agentes de trânsito se deslocam até o local para organizar o fluxo de veículos.

Denúncia

Diretor-geral da GMA, o subinspetor Fernando Mendonça reforça o pedido para que as pessoas denunciem essa prática. “A Guarda tem acompanhado e monitorado os locais com maior incidência de furtos de cabos dos semáforos. Um bom exemplo disso foi a prisão efetuada por quatro guardas municipais que flagraram um cidadão tentando furtar os cabos de um semáforo localizado na avenida Beira Mar. Como esse é um crime que costuma acontecer durante a noite e é difícil de ser identificado pois a fiação geralmente fica no chão, mais perto da calçada, pedimos que as pessoas que presenciarem essa prática nos acionem através do 153 ou do nosso WhatsApp no (79) 98166-7790”.

Foto: Ascom/SMTT