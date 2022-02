Medidas mais restritivas começam a valer a partir desta terça-feira para os eventos em Sergipe

Começam a valer partir desta terça-feira (08), a as novas medidas restritivas contra a Covid-19 para o mês de fevereiro e carnaval em Sergipe. A decisão foi anunciada no início do mês e estabelecem um regime de 30 dias para o novo decreto.

Com isso, os municípios com menos de 75% da população imunizada com a segunda dose não serão autorizados a realizar eventos de lazer coletivo. São cerca de 13 cidades nessa situação.

As restrições, anunciadas pelo governo no dia 1º de fevereiro, foram divididas em duas etapas:

De 8 de fevereiro a 21 de fevereiro:

Limite máximo de 2 mil pessoas em ambientes externos e mil pessoas em ambientes internos.

Para eventos a partir de 200 pessoas em ambiente internos e 300 pessoas em ambientes externos, somente será permitido o acesso de pessoas que tenham recebido a 1ª e a 2ª dose ou dose única do imunizante contra a Covid-19, ou que apresentem teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com no máximo 48 horas de antecedência do evento.

Proibida a realização de eventos de lazer coletivo em municípios que não tenham atingido pelo menos 75% da população imunizada com a segunda dose. Além disso, a autorização que já tenha sido concedida pela SES será reavaliada.

De 22 de fevereiro a 7 de março:

Limite máximo de mil pessoas em ambientes externos e 300 pessoas em ambientes internos.

Para eventos a partir de 200 pessoas em ambiente internos e 300 pessoas em ambientes externos, somente será permitido o acesso de pessoas que tenham recebido a 1ª e a 2ª dose ou dose única do imunizante contra a Covid-19, ou que apresentem teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com no máximo 48 horas de antecedência do evento.

Fica proibida a realização de eventos de lazer coletivo em municípios que não tenham atingido um mínimo de 75% da população imunizada com a 2ª dose.