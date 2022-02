Homem que colocou o ‘beat’ nos Beatles apresentou novas peças num museu Liverpool

Por Hamilton Luduvice – Liverpool

Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, esteve hoje pela manhã no Liverpool Beatle Museum, para a cerimônia de apresentação de 3 cartazes originais de shows dos Beatles pouco antes da fama.

A cerimônia aconteceu no museu de propriedade do seu irmão Roag Best, em Liverpool.

Pete lembrou dos tempos pré-fama dos Beatles e do período que eles tocaram em Hamburgo, na Alemanha.

Contou que esses cartazes foram feitos quando o Quarteto de Liverpool retornou à Inglaterra e do começo nada fácil.

“Alguns espetáculos eram vazios e o valor era de 5 centavos de Libra. Imaginem ver os Beatles por 5 centavos”, ironizou Pete.

Pete Best fez parte do conjunto até pouco antes da gravação do primeiro disco quando deu lugar a Ringo Starr.

Roag Best apresentou Pete como “o homem que colocou a batida nos Beatles”.

O Liverpool Beatles Museum tem um vasto acervo de peças raras dos Beatles e fica localizado na mesma rua do Cavern Club.

Vale a pena visitar. Quem sabe você poderá tomar um chá com um beatle!

