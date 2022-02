“Os universitários de Dores não podem passar por isso”, afirma João Marcelo sobre suspensão do transporte gratuito

O deputado João Marcelo subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira (08), para cobrar à Prefeitura de Nossa Senhora das Dores que volte a disponibilizar aos universitários do município que estudam em Aracaju o transporte gratuito, como vinha ocorrendo nas gestões passadas.

“Quando eu fui prefeito de Dores, eu permiti, mesmo sem previsão legal, que todos os universitários do município tivessem acesso à capital para seus estudos através de ônibus gratuitos. Nunca se pagou um real durante a minha gestão e muito provavelmente durante a gestão de Dr. Thiago. Agora, com a chegada da nova gestão, a gente esperava que fosse feito da mesma forma”, destacou.

Na avaliação do deputado, para que o Município cresça não é necessário que o prefeito diga que vai gastar menos. “É preciso que ele busque estudos para que se arrecade mais. Portanto, se ele tem um determinado valor em seu orçamento e diz que não quer gastar porque vai se comprometer, ele está simplesmente se colocando na posição de um gestor que não quer buscar novas formas de arrecadações para Nossa Senhora das Dores”, salientou.

João Marcelo refutou a justificativa apresentada pelo gestor de que não há base e nenhuma obrigação de fazer e de prestar determinado serviço. “Ele esquece que moralmente precisa ajudar os universitários do município. Peço encarecidamente ao deputado Georgeo Passos, que é amigo e aliado do prefeito, que converse com ele porque os estudantes universitários de Nossa Senhora das Dores não podem passar por isso”, enfatizou.

“Da mesma forma que a prefeitura não é obrigada a prestar esse serviço aos estudantes, também não tem obrigação fazer festa. Mas ele faz festa porque o povo gosta, tá confraternizando. Tudo bem. Agora, atrapalhar o sonho e o futuro do estudante não podemos concordar”, complementou João Marcelo.

Assessoria de Comunicação

Deputado Estadual João Marcelo