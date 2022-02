PM prende suspeito de agredir a companheira em Itabaiana

No início da noite dessa segunda-feira (7), policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a companheira no município de Itabaiana, região Agreste do estado.

As equipes do 3º BPM foram acionadas para verificar uma denúncia de violência doméstica no Bairro Bananeira. Os policiais se deslocaram até o local, onde a vítima, uma mulher de 31 anos, afirmou que foi agredida fisicamente pelo seu esposo.

De acordo com ela, como não tinha mais interesse no relacionamento, pediu para o companheiro sair da residência. Neste momento, houve troca de ofensas e o autor puxou os cabelos da vítima. A mulher também informou que estava com hematomas em diversas partes do corpo, pois também havia sido agredida no dia anterior.

A vítima foi levada para o Hospital Regional e, após o atendimento, encaminhada à Delegacia Plantonista para a formalização da denúncia. O agressor foi preso em flagrante.

Fonte: Ascom PM/SE