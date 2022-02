Prefeitura promove ação itinerante voltada às gestantes de Simão Dias

Nesta terça-feira, 08 de fevereiro, a Prefeitura de Simão Dias e a Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS II), promoveram uma ação itinerante voltada para gestantes cadastradas no órgão municipal.

A ação teve início na sede do CRAS e atendeu mulheres gestantes na sede e nos povoados de Simão Dias, tendo o objetivo de alertar sobre os cuidados necessários no período de gestação, amamentação e os cuidados preventivos ao câncer de mama.

A gestão Nossa Força, Nossa Gente tem desenvolvido trabalho de acompanhamento com as futuras mamães, através do Projeto Acolhendo Mães, inclusive, com a entrega de kits de enxovais às gestantes assistidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS I e II).

Participaram da Ação Itinerante, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, e o secretário de Inclusão, Marcos Antônio.

ASCOM / Prefeitura de Simão Dias