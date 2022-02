Presidente do PTB, Graciela Nienov, diz que teve conta de WhatsApp invadida e registra um Boletim

Nos últimos dias, a perseguição à presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Graciela Nienov, tem sido ferrenha. Recentemente, a petebista registrou um boletim de ocorrência para denunciar uma invasão a sua conta de WhatsApp.

Segundo ela, a violação foi percebida durante uma madrugada da semana passada, enquanto se comunicava com uma pessoa de confiança no partido.

“Isso é uma violência. Estão tentando invadir a minha intimidade e, ao mesmo tempo, me impedir de ter contato com as pessoas do meu partido. A polícia está investigando, mas suspeito que sejam as mesmas pessoas que querem tomar o partido na base da força e da intimidação”, diz Graciela Nienov.

Por Luísa Passos, com informações da Veja