PSS Saúde: convocados devem entregar documentação até 4ª

Os candidatos convocados pela Prefeitura de Aracaju para recomposição de cadastro reserva das vagas de Técnico em Enfermagem Urgência e Emergência, no Processo Seletivo da Saúde, devem entregar a documentação especificada no edital entre este segunda-feira, 7, e a próxima quarta-feira, dia 9. A convocação tem por objetivo aumentar a capacidade de contratação da Secretaria Municipal da Saúde, conforme demanda, e com isso ampliar a qualidade no atendimento da rede municipal.

Os convocados devem apresentam a documentação e os títulos, seguindo a ordem de classificação publicada no Edital nº 80/2021, na sede da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio.

“Essa nova convocação para entrega de documentos ampliará a lista de cadastro reserva, para que a SMS tenha disponível um quantitativo de profissionais aptos à contratação, quando assim for necessário na rede de saúde do município. Passada essa etapa de entrega dos documentos e títulos, a partir da próxima semana já será possível consultar o resultado provisório, bem como as datas para interposição de recurso e resultado final”, explica a representante da comissão do PSS da Saúde, Roberta Lisboa.

Todas as etapas serão publicadas no site da Prefeitura de Aracaju, na página de Editais. No dia 14 está prevista a divulgação de resultado provisório, e nos dias 17 e 18, respectivamente, as vistas dos autos e interposição. O resultado final deve ser publicado no dia 22.

Experiência

Técnica de enfermagem há dez anos, Jandiara Meneses Barreto vê nessa convocação uma oportunidade para novas experiências. “Fiquei muito feliz quando vi que havia sido convocada, vim correndo. Já estava com todos os documentos separados, fui muito bem atendida, espero que dê tudo certo. Quando for contratada, essa vai ser minha primeira experiência no serviço público”, disse.

Também convocada, a técnica Carolina Batista conta que começou a atuar na profissão em 2020, durante o período de funcionamento do Hospital de Campanha. “Depois trabalhei por um ano em um hospital da rede privada, e nesse tempo também fui chamada novamente pela Prefeitura, para trabalhar no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Fiz a inscrição nesse Processo Seletivo enquanto atuava no HCamp, e fiquei muito feliz com a convocação, nem imaginei que fosse ser chamada. Agora é aguardar o resultado, pois estou bem esperançosa”, relatou.

Documentos necessários

Além de apresentar original da ficha de inscrição, os convocados devem levar originais e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade com CPF; comprovante de residência; número do PIS/PASEP; certidão de nascimento ou casamento; Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público com Órgão da Administração Direta e Indireta; duas fotos 3×4 datadas e atualizadas; certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais da Justiça Comum Estadual e Federal do Estado de Sergipe e do Estado em que o candidato teve domicílio nos últimos 5 (cinco) anos; certificado de conclusão de nível médio; comprovante de quitação eleitoral e, para candidatos do sexo masculino, carteira de reservista ou certificado de quitação com o serviço militar.

Foto: Ascom SMS