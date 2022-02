Publicado edital do processo seletivo SISU da Universidade Federal de Sergipe 2022

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe publicou o edital do processo seletivo para ingresso em cursos da graduação presencial da UFS em 2022. O documento é direcionado ao provimento das vagas para ingresso nos 1º e 2º períodos letivos regulares de 2022, disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2022.1.

A seleção dos candidatos será realizada em fase única, exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Os interessados deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão da UFS ao SISU/MEC 2022.1, que está disponibilizado na página eletrônica sisu.ufs.br e sisu.mec.gov.br.

Poderão concorrer às vagas da UFS disponibilizadas no SISU somente candidatos portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, ou aqueles que comprovarem conclusão do ensino médio no período, forma e condições previstas em edital.

Conheça todos os detalhes do edital:

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM CURSOS DA GRADUAÇÃO PRESENCIAL DA UFS EM 2022 – SISU/MEC 2022.1

Fonte e foto UFS