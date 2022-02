Reitor da Universidade Federal visita Hospital Primavera

O Reitor da Universidade Federal de Sergipe, prof. Valter Joviniano, visitou na última quinta-feira (03), o presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, que estava acompanhado do superintendente Médico, Dr. Guilherme do Espírito Santo, da superintendente Assistencial, Aline Bastos e do diretor médico, Dr.Jonas Rytholz.

A visita de cortesia teve o objetivo de aproximar o Hospital e a UFS, na criação de uma parceria para executar projetos de pesquisa, desenvolver novas tecnologias na saúde, além de proporcionar uma oportunidade de interação dos alunos com a unidade hospitalar, e assim criar um melhor entrosamento não só nos cursos ligados na área da saúde, como também em outros que proporcionem benefícios à população. Durante a conversa, foi abordada também a importância e os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera (CEP), através de reuniões científicas, pesquisas clínicas com centros acadêmicos do país e fora, cursos, treinamentos, residências médicas e apresentação de trabalhos em vários congressos.

O reitor destacou o trabalho e o compromisso do Hospital Primavera por ser referência no tratamento de saúde no Estado e em oferecer uma assistência de qualidade e um trabalho de profissionais comprometidos com a saúde das pessoas.

“Como gestor de uma instituição de ensino, que hoje desenvolve mais de 90% da produção científica em Sergipe e que possui um destaque no cenário nacional e internacional, é uma honra visitar e conhecer a estrutura do Hospital Primavera e também o projeto de ampliação que está em andamento. São duas instituições que primam pela qualidade da formação, duas instituições de referência na pesquisa e na assistência à população. Esse encontro marca a importância da cooperação no que diz respeito à formação qualificada dos nossos estudantes da área de Saúde”, explicou o reitor da UFS.

