Restaurante Giraffas volta a fazer parte do mix do RioMar Aracaju

Mais uma novidade deliciosa chega ao RioMar Aracaju. Após um hiato, o Giraffas retorna ao empreendimento com uma loja supermoderna na Praça de Alimentação Rio. A reabertura irá acontecer na próxima terça-feira, 15 de fevereiro, trazendo de volta mais de 100 opções de pratos preparados na hora, com o tempero especial da maior rede de refeições completas do país.

A unidade localizada no RioMar emprega 15 colaboradores e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 22h. O famoso cardápio do Giraffas também traz opções para happy hour e jantar, a exemplo do prato “Churrasquito” e dos tradicionais sanduíches da linha “Brutus” e “American Burger”. A marca aposta no conceito de refeição rápida, com qualidade, sabor e cardápio diversificado.

Em pleno processo de expansão, a rede de fast food prevê a inauguração de 30 unidades ao longo de 2022. O retorno a Aracaju tem sido bastante comemorado pela empresa, que pretende fortalecer ainda mais a marca em todo Brasil. “É muito importante, cada vez mais, trazermos novas opções de comida de qualidade para todos os públicos. Estamos muito felizes em reabrirmos no RioMar Aracaju. A cidade é um foco estratégico para a marca e é muito importante continuar e crescer na região”, comenta Eduardo Guerra, diretor de expansão do Giraffas.

Sobre a marca

O Giraffas tem 40 anos de experiência com cerca de 400 unidades em 25 estados brasileiros e mostra consistente plano de expansão. É a maior rede de refeições completas do mercado brasileiro. A marca está presente em ruas, shoppings, rodoviárias e aeroportos. Oferecendo pratos, sanduíches e sobremesas. Tudo com muito sabor, qualidade e preço acessível. Outras informações sobre a rede podem ser obtidas em http://giraffas.com.br

