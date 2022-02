Secretário de Governo recebe radialistas para discutir demandas de melhoria para a categoria

Na manhã desta terça-feira, 08, o secretário geral de governo, José Carlos Felizola Filho recebeu em reunião representantes do Sindicato de Radialistas em Sergipe com o objetivo de alinhar e ouvir as demandas da classe no estado. Entre as pautas, os radialistas solicitaram, em especial, a convocação de estagiários do curso de Rádio e TV do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na fundação Aperipê para auxiliarem nos serviços prestados pela instituição e no desenvolvimento das suas carreiras profissionais.

O encontro aconteceu no Palácio Governador Augusto Franco e estiveram presentes, o presidente do sindicato dos radialistas (Stert), Alex Carvalho, a vice-presidente do Stert e representante da Federação Nacional dos Radialistas (Fitert), Cessa Dias, o diretor do Sindicato dos Radialistas, José Carisvaldo e o Coordenador do Núcleo de Rádio do Governo de Sergipe, Marcos Benigno.

Segundo Felizola, o trabalho dos radialistas é essencial para uma comunicação efetiva no estado e que colabora com a construção de uma sociedade mais participativa através dos seus ouvintes. O secretário ainda ressaltou que as demandas reproduzidas pela categoria foram ouvidas atentamente e devem ser analisadas conforme foram discutidas pelos radialistas durante toda a reunião.

De acordo com o presidente do Sindicato, Alex Carvalho, a abertura para o diálogo junto ao governo do estado é de fundamental importância para a classe radialista. “Nós temos pautas e demandas, principalmente com os companheiros da Fundação Aperipê e com o governador Belivaldo Chagas. O sindicato está sempre aberto ao diálogo com o governo e nós ficamos felizes em sermos recebidos pelo governo através do secretário geral para tirar dúvidas e atender o pleito da nossa categoria”, salientou.

O presidente também destacou a importância do apoio aos cronistas em Sergipe e realizou uma solicitação para a crônica desportiva do estado.

Fonte e foto assessoria