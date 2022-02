Seduc disponibiliza no Portal da Matrícula lista de espera

A rede estadual de ensino conta ainda com 30 mil vagas disponíveis.

A fim de garantir que nenhuma criança e adolescente fique fora da escola, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) disponibiliza nesta terça-feira, 8, uma lista de espera para identificar os alunos ainda não matriculados e fazer o devido direcionamento às unidades de ensino que têm vagas. As famílias poderão acessar o Portal da Matrícula e preencher um formulário com nome do estudante, data de nascimento, município, nome dos pais/responsáveis, endereço, dados de contato e dados da vaga pretendida, como escola e série. Vale destacar que a rede estadual de ensino conta com 30 mil vagas disponíveis.

Por meio do formulário disponibilizado no Portal da Matrícula Online será possível ainda realizar os estudos para a ampliação de turmas em escolas com capacidade. A matrícula da rede estadual de Sergipe teve início com a renovação automática no período de 17 a 21 de janeiro. Em seguida, a Seduc abriu o processo de transferência interna para alunos interessados em mudar de escola, de 24 a 28 de janeiro. A última etapa começou no dia 31 de janeiro e segue com o sistema aberto, abrangendo todas as modalidades, séries e níveis de ensino.

As escolas estaduais iniciarão o ano letivo com todas as medidas de biossegurança que já vêm sendo colocadas em prática desde 2019, também com investimentos depositados nos cofres das escolas por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin), além de que os alunos receberão uniforme escolar (duas camisas) e kit de material escolar, contendo 27 itens. Em 2022, o Profin também passou por revisão e aumentou o valor do incentivo aos projetos escolares para R$ 5 mil. A abertura das atividades letivas está prevista para o dia 21 de fevereiro.

Matrícula

A matrícula dos candidatos à rede deverá ser realizada no horário das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. Nesse período, uma equipe continua disponível para esclarecer eventuais dúvidas da comunidade escolar por meio do telefone 0800-285-5321, além do chat online no próprio Portal da Matrícula. As escolas da rede estadual também disponibilizarão os seus laboratórios de informática e outros equipamentos, bem como servidor para auxiliar na realização do procedimento.

A efetivação da matrícula se dará com a entrega da documentação na instituição de ensino, o que deverá acontecer até o primeiro dia de aula. Será exigida a seguinte documentação: comprovante de matrícula online; original ou fotocópia de certidão de nascimento, do documento de identidade ou CPF; Número de Inscrição Social (NIS), quando houver; Guia de Transferência ou Declaração; comprovante de residência, quando houver, Termo de Responsabilidade; Termo de Autorização do Uso de Imagem; Termo de Autorização do Uso de Dados Cadastrais, cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade; e duas fotografias 3×4.

CFF e Autodeclaração

A Seduc orienta os estudantes que irão se matricular na rede estadual de ensino, em especial os estudantes do ensino médio, que insiram o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu formulário de matrícula. O documento não é obrigatório, mas é um item essencial para que a Seduc possa ajustar as políticas públicas para a Educação, mapear os seus alunos, bem como incentivar os estudantes e acompanhá-los em processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que dá acesso ao ensino superior.

Além da inserção do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), a Seduc também orienta os estudantes ou pais e responsáveis que, no ato da matrícula, realizem a autodeclaração. No Brasil, a autodeclaração é baseada no conceito de raça, ou seja, em características fenotípicas como cor da pele, estrutura do cabelo, espessura do nariz e diversos outros aspectos.

Novo Ensino Médio

A matrícula nas turmas de 1ª série, bem como nas turmas de 1ª e 2ª séries nas escola- piloto do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio (ProNEM), será efetuada com os seguintes encaminhamentos: o estudante será matriculado no conjunto de componentes curriculares pertencentes à Formação Geral Básica e aos Itinerários Formativos, indissociavelmente; as escolas-piloto do ProNEM deverão ofertar, no mínimo, duas opções de Itinerários Formativos, em áreas distintas, ou de forma integrada, segundo a capacidade de oferta das instituições educacionais, permitindo ao estudante da 2ª série a matrícula em diferentes arranjos curriculares, por município em que houver matrículas de ensino médio. Além disso, o estudante poderá cursar a Formação Geral Básica em uma instituição de ensino e o Itinerário Formativo em outra da rede estadual ou de outras redes, gerando dupla matrícula junto ao SIGA/SIAE.

Acesse o portal da Matrícula Online: matriculaonline.seduc.se.gov.br

Assessoria de Comunicação da SEDUC