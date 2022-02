Programa Ser Educacional dá início à Incubadora Digital

Participantes de todo o país passarão por mentorias para resolver problemas reais, aprendendo a ter uma visão geral da criação de um negócio

No dia 8 de fevereiro, o Ser Educacional promove evento inaugural do programa de mentoria da CRIA – Incubadora Digital, que vai apoiar propostas inovadoras de produtos, serviços e modelos de negócio de estudantes de suas instituições. Ao todo, foram selecionados 90 projetos nas áreas de Exatas, Humanas, Direito e Saúde, de autoria dos alunos do Grupo, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNINORTE, UNIFACIMED, UNINABUCO, UNIJUAZEIRO, UNIVERITAS, UNG, UNESC, FAEL e UNIFASB.

A CRIA – Incubadora Digital tem como objetivo estimular a geração de produtos e serviços inovadores por meio de uma base tecnológica e tradicional de qualidade. Durante a Jornada Empreendedora, evento que marca o lançamento da Incubadora, serão oferecidas oficinas práticas ministradas por profissionais especialistas com temas nas áreas de Negócios, Produto, Design, Tecnologia e Marketing. Os autores dos projetos vão receber mentorias para agilizar a criação e o desenvolvimento das soluções inovadoras, de forma remota, realizadas por profissionais com ampla atuação no mercado.

“Nosso objetivo é incentivar os estudantes a transformarem suas ideias em negócios de alto impacto. Esse é um projeto de estímulo à formação empreendedora, com trilhas de aprendizagem e mentorias por todo o semestre para que nossos alunos possam desenvolver seus negócios”, destacou a diretora acadêmica do Ser Educacional, Simone Bérgamo.

Na primeira parte do CRIA, os alunos passarão pelo Overdrives Academy. O programa é do Centro de Inovação da UNINASSAU – Overdrives e irá oferecer mentorias de ideação, análise de mercado, validação do problema, estruturação do modelo de negócio, construção de protótipo, entre outros. A intenção é ensinar os participantes a resolver problemas reais, fazendo com que eles tenham a visão geral de empreendedorismo.

Após esse programa, que durará seis meses, os melhores projetos serão selecionados e passarão pela incubação do CRIA. Nessa etapa, as ideais virarão empresas e passarão por acompanhamento mais aprofundado na estruturação do negócio. Todo o processo contará com mentores de grandes empresas nacionais.

Aula inaugural

O evento de lançamento do CRIA será presencial, na UNINORTE, com transmissão ao vivo pelo canal da Instituição no YouTube. “Este será um evento de boas-vindas aos projetos selecionados, onde os autores terão o primeiro contato com os mentores e vão conhecer a metodologia que vai guiá-los no programa. Temos projetos de vários estados do Brasil, estamos entusiasmados para orientar os alunos e confiantes em suas propostas, todas inovadoras e com grande potencial de sucesso”, afirma a reitora da UNINORTE e integrante da equipe gestora da Incubadora Digital, Nilzete Santiago.

Serviço

Aula inaugural CRIA – Incubadora Digital

Quando: 08/02 – 10h às 18h

Onde: Laboratório de Práticas Acadêmicas – UNINORTE – Unidade 10 – Rua 10 de Julho, 873, Centro

Por Suzy Guimarães