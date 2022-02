Shopping Jardins promove ‘Matinê de Carnaval L.O.L. Suprise! World’

Diversão para a criançada de 1 a 12 anos acontece no próximo final de semana na Praça de Eventos Ipê

O circuito de brincadeiras ‘L.O.L. Surprise! World’ despede-se de Aracaju (SE) em clima de muita folia. Nos dias 12 e 13 de fevereiro, o Shopping Jardins promove animados encontros à fantasia na atração instalada na Praça de Eventos Ipê, próximo à loja Riachuelo. A ‘Matinê de Carnaval L.O.L. Suprise! World’ acontece no sábado (12), das 10h às 16h, e no domingo (13), das 14h às 16h.

O evento voltado à garotada de 1 a 12 anos terá acesso gratuito. Para curtir a diversão, basta o adulto responsável retirar a pulseira de acesso antecipadamente nas lojas indicadas para cada sessão, conforme programação abaixo:

Sábado, 12 de fevereiro – 10h (retirada da pulseira na loja Tip Top); 10h30 (Milon); 11h (Bibi); 11h30 (Cambalhota); 12h (Clube Melissa); 12h30 (Piticas); 13h (Lilica & Tigor); 13h30 (Malwee Kids); 14h (Ri Happy); 14h30 (Puket); 15h (Panda Pool); 15h30 (Livraria Escariz).

Domingo, 13 de fevereiro – 14h (Panda Pool); 14h30 (Tip Top); 15h (Bibi); 15h30 (Milon).

A pulseira deve ser resgatada um dia antes da data da sessão escolhida. Depois, é só caprichar na fantasia e aproveitar a folia e as brincadeiras. Durante as matinês, haverá oficina de frevo, desfile de fantasia com brinde para os participantes e animação de dançarinos, além de muita diversão na pista de dança e demais atrações do L.O.L. Surprise! World. Cada sessão terá duração de 30 minutos e capacidade máxima para 20 crianças.

L.O.L. Surprise! World

Inspirado nas bonecas mais famosas do mundo, o evento licenciado pela MGA Entertainmenté traz, pela primeira vez para Aracaju, o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs do brinquedo. O circuito para crianças de 1 a 12 anos conta com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, camarim para tatuagem lavável, cama de gato, escorrega, dentre outras atrações como a diversão em realidade aumentada ‘Caça a Bonecas L.O.L.’, onde a garotada captura as bonecas pelo mall, utilizando o celular.

O circuito de brincadeiras segue no Shopping Jardins até o dia 13 de fevereiro. Nos demais dias e horários (fora das matinês), o acesso de cada criança é mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou doação de R$ 5 para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) a ser realizada na plataforma Shopping Jardins Online.

O regulamento completo está disponível no site shoppingjardins.com.br.

Matinê de Carnaval

O quê? Música e diversão com dançarinos, oficina de frevo e desfile de fantasia no evento L.O.L. Surprise! World. O circuito para crianças de 1 a 12 anos conta com karaokê, cabines de DJ, pista de dança, camarim para tatuagem lavável, cama de gato, escorrega e outras atrações.

Quando? Matinês: 12 de fevereiro (sábado) das 10h às 16h e 13 de fevereiro (domingo) das 14h às 16h.

Circuito de brincadeiras: até 13 de fevereiro (segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h).

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Matinês: acesso gratuito mediante retirada de pulseira antecipadamente nas lojas infantis.

Circuito de brincadeiras: o acesso de cada criança é mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou doação de R$ 5 para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) a ser realizada na plataforma Shopping Jardins Online.

Fonte assessoria

Foto: Arquivo Shopping Jardins