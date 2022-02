UFS aparece como 75ª melhor universidade da América Latina

Ranking avalia critérios de impacto, transparência e excelência

A Universidade Federal de Sergipe figurou como a 75ª melhor universidade da América Latina no Webometrics Ranking of Universities.

O ranking é uma iniciativa do Cybermetrics Lab, um grupo de pesquisa pertencente ao Conselho Superior de Pesquisas Científicas, vinculado ao Ministério da Educação da Espanha. Uma versão nova do ranking é publicada a cada seis meses.

“Esse não é um ranking dos mais famosos, mas, como todo ranking, registra aspectos importantes das universidades que vão desde a qualidade do ensino, da extensão e especialmente da pesquisa, e consolida uma posição de destaque da UFS nos últimos anos no cenário nacional e internacional”, explica o pró-reitor de Pesquisa, Lucindo Quintans.

O ranking leva em conta os indicadores de impacto (visibilidade do conteúdo), transparência (pesquisadores mais citados) e excelência (trabalhos mais citados).

Entre as universidades brasileiras, a UFS apareceu como a 36º, e a de número 1.670 no mundo, entre mais de 31.000 instituições de cerca de 200 países.

“O ranking avalia critérios parecidos com o do Times Higher Education (THE), só que usando indicadores mais genéricos, indicadores que são mais quantitativos do que qualitativos”, pontua Lucindo.

No Times Higher Education, a UFS aparece entre as cinco melhores universidades do Brasil e a mais bem ranqueada da região Nordeste. Relembre aqui.

Fonte e foto UFS