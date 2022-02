Valmir de Francisquinho planta verde

Por Adiberto de Souza *

Quer apostar uma mariola de goiaba como o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não será candidato a governador? Embora alimente tal hipótese, ele sonha, na verdade, em disputar uma cadeira na Câmara Federal. Durante uma entrevista, o ex-gestor deixou transparecer essa sua vontade: “Já pensou como seria bom para Itabaiana se eu e José Carlos Machado fossemos eleitos deputados federais?”. Outros sinais revelam que o foco de Valmir não é o governo. Se fosse, ele não vivia se encontrando com possíveis futuros concorrentes, como o senador petista Rogério Carvalho. Ademais, o PL já deixou claro que não abrirá o cofre para custear uma campanha majoritária de Francisquinho e este não demonstra tanta simpatia pela candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Como se percebe, todos os sinais levam a acreditar que o ex-prefeito está plantando verde na esperança de colher maduro nas eleições deste ano. E então, ainda quer apostar uma mariola? Misericórdia!

Reis sem medo

O presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, jura que não há risco de o comando do partido em Sergipe ser transferido para o deputado federal Fábio Henrique (PDT). Tal possibilidade surgiu após o pedetista e o senador Rogério Carvalho (PT) terem ido a Maceió se encontrar com o deputado Isnaldo Bulhões, líder do partido na Câmara Federal. Reis disse ao portal Cinform ter visto a visita com naturalidade, pois o petista teria imaginado que o deputado federal Fábio Reis estaria trocando o MDB pelo PSD. Então, tá!

Big sede

Antes mesmo de ter o seu registro aprovado pela Justiça Eleitoral, o partido União Brasil já alugou um belo imóvel em Aracaju para funcionar como sua sede. A organização da nova legenda no estado, resultado da fusão do PSL com o DEM, está a cargo do ex-deputado federal André Moura, ainda presidente do PSC. Aliás, quando está em Aracaju, o fidalgo já está despachando na big sede do rico União Brasil. Quem pode, pode. Marminino!

Em família

A depender de José Carlos Machado, presidente estadual do DEM, o ex-prefeito de Propriá, Luciano de Menininha concorrerá ao Senado nas eleições deste ano. O distinto vem a ser sobrinho da senadora demista Maria do Carmo Alves, que já anunciou sua aposentadoria política. Segundo Machadão, Luciano é uma pessoa comprometida com Sergipe e tem um passado que o credencia a disputar a cadeira ocupada hoje pela tia. O presidente do DEM também sonha em disputar uma cadeira na Câmara federal. Ah, bom!

Inimigo do Nordeste

Ao incentivar o confronto entre os brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terminar estimulando perigosamente o divisionismo. Ademais, por causa do rancor que nutre contra o povo nordestino, o capitão de pijama trata quem vive na região a pão e água. Pelo visto, se pudesse, Bolsonaro excluiria o Nordeste do mapa do Brasil. Claro que o prejuízo maior seria para o resto do país. Como canta Elba Ramalho “Imagina o Brasil ser dividido/ E o Nordeste ficar independente/ O Nordeste seria outro país/ Vigoroso, leal, rico e feliz/ Sem dever a ninguém no exterior”. É, pode ser!

Voto obrigatório

Pesquisa sobre o voto obrigatório no Brasil revelou que 76% dos eleitores são contra, 21% são a favor, 1% preferiu não responder. A consulta também apurou que quanto mais idoso o eleitor, há uma leve tendência a ser contrário à obrigatoriedade do voto. Mais de um em cada dois entrevistados se posicionou favorável à candidatura avulsa, e menos de 20% declararam não saber ou preferiram não responder. Cruz, credo!

Visita ilustre

Os deputados federais Laércio Oliveira (PP) e Fábio Mitidieri (PSD) ciceronearam em Aracaju o também deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ). Relator da Comissão do Orçamento da União para 2022, o visitante foi recebido em palácio pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), com quem tratou sobre as principais demandas e necessidades do estado. Pré-candidato ao governo, Laércio aproveitou a reunião para ressaltar as potencialidades de Sergipe, destacando que “o nosso objetivo é projetá-lo cada vez mais para o futuro, vislumbrando qualidade de vida para os sergipanos”. Tá certo!

Cirurgia no ouvido

Está agendada para hoje em São Paulo, a cirurgia do presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB). A intervenção cirúrgica visa remover um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno do emedebista. Esse tumor pode gerar tonturas ou vertigens, além de atingir também a audição. Após a cirurgia, Luciano permanecerá internado no hospital Sírio-Libanês por cinco dias. Em seguida, ficará em repouso até o final da licença médica. Neste período, a Assembleia Legislativa segue sendo presidida pelo deputado Francisco Gualberto (PT).

Vida difícil

Não é nada fácil a vida dos arrependidos por terem votado no presidente Jair Bolsonaro (PL). Que o diga o senador Alessandro Vieira (cidadania), ex-eleitor de carteirinha do capitão de pijama. Dia sim outro também, os bolsonaristas inundam as redes sociais com ataques, muitos deles descabidos, ao parlamentar sergipano, além de rogarem pragas para que Vieira não seja eleito nunca mais, nem mesmo ao extinto cargo de delegado de quarteirão. Crendeuspai!

Agenda alterada

Por conta da propagação da covid-19 no estado, a programação cultural da Escola do Legislativo de Sergipe sofreu algumas alterações. Os lançamentos de livros marcadas para este mês foram adiadas. Também foi reduzido o horário da exposição “Surrealismo, o Imaginário de Silveira”. Não há previsão para os lançamentos, no Espaço Cultural da Elese, dos livros “Um Batim: Memórias de um Menino Propriaense”, de autoria de José Alberto Amorim; “Mudanças”, de Neviton Pereira e “As mãozinhas que partilham/Encantos de Aracaju e Dando Nomes aos Animais”, escrito em cordel por Maria Célia Vieira. Aguardemos, portanto!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 20 de dezembro de 1891.

* É editor do Portal Destaquenotícias