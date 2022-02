Vereador Binho parabeniza o Huse pelos seus 35 anos de serviços prestados

Durante a sessão da Câmara, na manhã desta terça-feira, 08, Binho fez uso da palavra, e na oportunidade parabenizou o Huse, Hospital de Urgência de Sergipe, pelos seus 35 anos de serviços prestados à população.

O Hospital foi fundado em 02 de fevereiro de 1987, data que marcou o início dos atendimentos no maior hospital público de Sergipe, que possui atendimento especializado em diversas especialidades, recebendo os usuários do SUS.

Na oportunidade Binho ressaltou o trabalho dos heróis que compõem a instituição e fazem o hospital ser o que é hoje, o maior e melhor do estado.

O Huse é o maior e mais procurado hospital do estado, além de atender a demanda de estados vizinhos, pois é o melhor, mais equipado e com as melhores equipes médicas, fazendo com que a população confie na instituição.

“O HUSE seria um grande nada se não fossem todos que o compõem, a direção, os médicos, os enfermeiros, o pessoal de serviços gerais, os recepcionistas, todos. Todo esse sucesso se deve aos heróis da saúde pública, aos quais gostaria de parabenizar por todo serviço prestado durante esses 35 anos, e em especial, os heróis da guerra contra a pandemia da covid-19” declarou Binho.

Fonte: Assessoria do Parlamentar

Foto: Gilton Rosas