Vereador Cícero explica saída da Comissão de saúde para a Comissão de Transporte

O vereador Cícero do Santa Maria participou em todo o ano de 2021 da Comissão de Saúde, Direitos Humanos e Defesa do consumidor, sendo inclusive secretário, dando uma enorme contribuição nos mais diversos temas discutidos pelos parlamentares que faziam parte da comissão.

No entanto, em 2022, foi anunciado a saída do parlamentar para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente.

Através das redes sociais Cícero explicou o motivo da transferência de uma comissão para a outra. “Todo ano existem mudanças nas comissões, e dessa vez um dos motivos para a minha saída da Comissão de Saúde foi, permitir a contribuição da vereadora Sheyla Galba, que também já atua na área há muito tempo”. afirmou.

Ao lado dos vereadores Breno Garibalde, Paquito de todos, Ricardo Marques, e Soneca, Cícero agora faz parte da Comissão quem tem como uma das causas o Transporte Público, e explicou o por que dessa decisão. “Eu passei a maior parte da minha vida usando o transporte público, e quero junto com os meus colegas lutar para melhorar esse que é um dos maiores problemas do povo mais pobre de Aracaju”. finalizou.

Assim como no ano passado, Cícero foi escolhido para ser o secretário da nova comissão e disse que continua a priorizar as pautas relacionadas a saúde em seu mandato, mas agora dará a sua contribuição para a melhoria do transporte público de Aracaju.

Foto assessoria

Por Carlos Ferreira