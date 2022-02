Vereadora repudia o silêncio do prefeito sobre os vetos na CMA

A vereadora Linda Brasil (PSOL) foi ao Pequeno Expediente na manhã desta terça-feira (8) expressar seu repúdio pelo silêncio do prefeito à respeito dos vetos feitos por ele às emendas aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2022, durante abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

A parlamentar ressaltou o absurdo não só dos vetos, como a falta de justificativa e desrespeito com as categorias de professores/as e agentes de saúde. Além da falta de investimento nas políticas de saúde prejudica o avanço e ampliação do atendimento à população, os recursos possibilitariam a implementação de um ambulatório trans em Aracaju.

“A nossa emenda que destinava recursos às políticas de atenção básica à saúde, que poderia possibilitar a construção de um ambulatório trans aqui em Aracaju, que é uma das poucas capitais que que não tem esse ambulatório tão importante para a nossa comunidade”, destacou.

Visita à EMEF Otília de Araújo

Na ocasião, a parlamentar falou sobre a visita à Emef Otília de Araújo, escola que apresenta diversos problemas estruturais. A unidade escolar está funcionando em um prédio alugado da Paróquia Pio X, localizado no Bairro 18 do Forte.

“A situação que pude tomar conhecimento é muito triste, lá eles não tem condições para realizar as atividades, o prédio foi reformado por recursos próprios da escola. E eu fiquei sabendo que tem um prédio na esquina, que eles estão requerendo para ampliar as vagas, a possibilidade de colocar uma creche também. Esse prédio foi cedido na gestão do ex-prefeito João Alves à um ex-vereador, e até hoje o prédio está lá sem nenhuma função social. Em reunião com a associação de moradores do 18 do Forte, fui informada que não está sendo desenvolvido nenhum projeto para a comunidade, e que tem moradores lá, em um espaço que poderia ser usado para possibilitar uma UBS ou pra Secretaria Municipal de Educação, que vem pleiteando um outro terreno lá, que é de um Mercado Municipal, que está sem utilização, e que poderia em vez de estar pagando um aluguel de quase dez mil reais, poderia estar usando esse outro espaço que está lá sem nenhuma utilização” explicou Linda.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira