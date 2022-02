Vinícius Porto destaca compromisso de Edvaldo Nogueira com Educação Infantil

“Investir em educação infantil, é investir em capital humano”. É o que avalia o vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Vinícius Porto (PDT) ao destacar a importância da construção e reformas de creches realizadas pela Prefeitura de Aracaju, a exemplo da unidade Ana Luíza Mesquita da Rocha, no bairro José Conrado de Araújo, zona oeste da capital.

Voltada para a primeira infância, a unidade representa o cuidado e o comprometimento do prefeito, Edvaldo Nogueira com o desenvolvimento integral da criança. Reconstruída a partir de um investimento de quase R$600 mil em recursos próprios do Município, a creche passou a contar com sala de leitura, refeitório, área de serviço com lavanderia, depósito de material de limpeza, banheiros infantis e adultos adaptados para pessoas com deficiência, secretaria e almoxarifado. A obra também incluiu a ampliação de três berçários, com inclusão de banheiros infantis dentro de cada um com área para banho; de depósitos; e da cozinha.

“Não há dúvidas de que esse novo espaço de aprendizagem fará a diferença na infância de tantas crianças, neste sentido, ganha toda a comunidade escolar: equipe diretiva, professores, alunos, pais de estudantes e a população local que poderá receber os frutos que, hoje, estão sendo cultivados”, reforça o parlamentar.

por Iris Valéria.