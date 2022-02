2ª Expo Indústria acontecerá em abril no Shopping Peixoto

A 2ª Expo Indústria, evento que coloca frente a frente produtores, consumidores e fomentadores de produção, está marcado para acontecer de 28 a 30 de abril no Shopping Peixoto, na cidade de Itabaiana. O evento é organizado pela Associação Comercial Empresarial de Itabaiana e Perfil Empreendimentos.

Para melhor comportar toda a estrutura, serão montadas quatro áreas distribuídas pela Praça de Eventos, Praça de Alimentação, estacionamento, corredores centrais e o auditório do shopping. Os locais são denominados em: Feira da Indústria; Indústria do Turismo e do Conhecimento; Pavilhão das Exposições e Praça de Alimentação.

Feira da Indústria: São 50 estandes dos mais diversos setores da economia: instituições, joias, alimentação, tecnologia, construção civil/móveis, confecções/comunicação visual. Também terá um auditório climatizado, com 50 lugares, para palestras, debates e rodas de conversas.

Indústria do Turismo e do Conhecimento: Espaço destinado para o turismo, onde estarão expostas as festas tradicionais, artesanato, ecoturismo e a indústria do conhecimento.

Pavilhão das Exposições: Espaço para exposição das empresas ligadas ao agronegócio, caminhões, cerâmicas, construção civil, treinamento/cursos profissionalizantes.

Praça de Alimentação: Local onde acontecerão os café com negócios, a abertura oficial e as apresentações artísticas.

Expo Indústria

A feira é uma grande oportunidade de intensificar o network, fechar negócios e formalizar parcerias, já que estão reunidos no mesmo espaço produtores de matérias primas, fabricantes, vendedores, revendedores, representantes comerciais, consumidores, instituições bancárias e entidades de treinamento.

Já confirmaram participação no evento, a Fecomércio – SESC/SENAC, SEBRAE, a Sergipetec, o Banco do Nordeste e Federação das Indústrias de Sergipe/SENAI, além de várias empresas de diversos setores.

Por Danilo Cardoso