Afastado pela justiça, Jefferson permanece comandando PTB

Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes manteve Roberto Jefferson afastado do Partido Trabalhista Brasileiro, onde presidia, desde 10 de novembro do ano passado. Todavia, mensagens de WhatsApp mostraram que o ex-presidente contrariou a medida legal e permaneceu comandando o partido à distância.

De acordo com a Folha de São Paulo, as orientações passadas por Roberto Jefferson eram dadas através de sua esposa, Ana Lúcia, e do secretário jurídico do PTB e seu defensor perante o Supremo, Luiz Gustavo.

Em uma das mensagens, o presidente da legenda no Rio Grande do Sul, Edir Oliveira, repassou estratégias eleitorais e informou aos colegas que havia falado no último dia 30 com Ana Lúcia, quem passou as informações sobre o que Roberto esperava deles no momento.

“Ela me transmitiu o pensamento do nosso leão conservador Roberto Jefferson a respeito de nossa atuação agora na janela [de troca de partidos] que se avizinha”, escreveu.

Em outro momento, o líder petebista do Rio Grande Sul afirmou que estava em Brasília por ordem do ex-deputado, com a finalidade de buscar uma saída “pela porta da frente” para Graciela Nienov e ordenou ainda que fosse compartilhado gravações de conversas que comprovariam uma possível traição vinda da atua presidente do partido.

Nos arquivos recebidos pelo portal, mostram que Otávio Fakhoury também foi um dos petebistas que recebeu “orientações” de Roberto Jefferson. “Eu mesmo já falei: o Roberto me sugere aí a posição que for mais correta para conseguir os votos de maioria do diretório para eleger a executiva nova. Não cria atrito agora, põem quem tiver que pôr para ser eleito”, afirma.

Confira as mensagens em anexo e vídeo. https://tv.uol/19Q1L

Por Luísa Passos, com informações da Folha de São Paulo