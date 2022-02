Agostinho recebe prêmio nacional de reconhecimento por atuação na área ambiental

O gestor ambiental Ricardo Agostinho recebeu das mãos do deputado Fábio Henrique (PDT), em Brasília, nesta terça-feira (8), um prêmio nacional de reconhecimento pela sua atuação empresarial no setor ambiental. Agostinho participa há mais de dez anos da luta pela preservação do meio ambiente.

Fábio Henrique era prefeito de Nossa Senhora do Socorro na época do fechamento do lixão e implementação da unidade de transbordo do município, em 2013, e destacou atuação do gestor no processo.

“Estou tendo o prazer de entregar ao empresário Ricardo Agostinho, o Prêmio Destaque Empresarial Ambiental, pelos serviços prestados por ele no meu Estado Sergipe, quando eu fui prefeito, e, graças a ajuda e colaboração direta dele, nos conseguimos fechar o lixão e o município se livrou de uma das páginas mais trágicas da sua história, e a sua atuação também, em todo território nacional, num tema tão sensível, como é a proteção do meio ambiente, que Deus te abençoe”, disse Fábio.

O projeto iniciado em 2013, tem duração de 30 anos, beneficiou diversos municípios e diversas empresas do Estado de Sergipe e Estados vizinhos, para destinarem os resíduos corretamente.

Ricardo por sua vez agradeceu e relembrou sua atuação no Estado. “Obrigado ao Deputado Fábio Henrique, pelo reconhecimento. Na época como prefeito, o Deputado lutou incansavelmente para o fechamento dos lixões e a implantação da unidade de transbordo em Nossa Senhora do Socorro, o que tirou diversas famílias de condições subumanas e ajudou também, no fechamento do lixão da capital e diversos lixões do Estado, trazendo inúmeros benefícios de saúde publica, para diversos municípios que passaram a destinar corretamente os seus resíduos num aterro devidamente licenciado.”

O gestor aproveitou o momento e comentou sobre a situação do lixo no país. “A geração de lixo no Brasil, segundo os dados da ABRELPE, cresceu 4% na pandemia da COVID-19, e há muito que fazer. A geração é diária no mundo e não para, e isso impacta diretamente na vida das pessoas. A educação ambiental tem que ser implementada para que as pessoas passem a ver o lixo como algo de valor, não somente agora, bem como para as futuras gerações. É preciso também gerar conscientização para que tenhamos um futuro melhor.”

A diminuição de resíduos sólidos, reciclagem, controle de desmatamento, são apenas algumas das ações que ajudam a preservar o meio ambiente. “Precisamos fazer a nossa parte enquanto cidadãos, de cuidarmos do lugar em que vivemos, mas também é preciso que as empresas, os órgãos responsáveis e o governo, deixem muitas vezes a vaidade de lado, e trabalhem no combate aos males que prejudicam a natureza. Um aterro, atende a diversos municípios, e o compromisso maior, deveria ser o fechamento dos lixões e a destinação correta dos resíduos nos aterros devidamente licenciados. Importante frisar, que além dos encerramentos dos lixões, devemos recuperar as áreas degradas.”, finaliza Ricardo.

Trajetória – Formado em Gestão Ambiental e Administração, Ricardo vem acumulando experiências na luta por soluções ambientais inovadoras. Atuou durante quatro anos na gerência comercial da Estre Ambiental – uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina do ramo. Já foi também assessor da presidência da Infraero e da Dataprev. Há oito anos é CEO da VSA Soluções Ambientais e AGR Treinamento e Desenvolvimento, empresas fundadas por ele e que prestam serviços e consultorias na área.

Atuou em operações de fechamento, implantação e regularização de grandes lixões e aterros sanitários do Brasil, entre eles: encerramento dos lixões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro; Implantação do aterro em Rosário do Catete e área de transbordo de Nossa Senhora do Socorro, ambos em Sergipe.