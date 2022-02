Angélica chega a SP com Huck e Dieckmann. Apresentadora usa bolsa de R$ 133 mil

Luciano Huck e Angélica foram fotografados na tarde desta quarta-feira (8) ao desembarcarem juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O casal de apresentadores estava com Carolina Dieckmann, amiga de longa data dos dois, todos usando máscaras de proteção facial. Para o look da viagem, Angélica escolheu o combo de calça jeans, camiseta da grife Valentino e uma bolsa Birkin, da Hermès, o modelo mais disputado da maison francesa e que em sites especializados custa a partir de 18,9 mil libras – R$ 133 mil.

Carolina, por sua vez, estava de macacão jeans escuro, com blusa preta e botas estilo militar, com jaqueta jeans e bolsinha esportiva. Já o apresentador do Domingão usava calça e camisa polo e tinha uma sacola de viagem na mão.

O trio, que estava acompanhado de um segurança, chamou atenção de quem estava no aeroporto. Sempre simpática, Angélica deu uma paradinha rápida para o paparazzo. Recentemente a apresentadora passou dias de férias na Europa, onde foi a cidades como Praga, na República Tcheca, e esquiou.

