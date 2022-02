Através da FAMES, parlamentares recebem pleitos dos municípios

Durante os dias 08 e 09 de fevereiro, prefeitos sergipanos contaram com um espaço de diálogo com parlamentares para encaminhamento de demandas para direcionar recursos de emendas parlamentares com o objetivo de encurtar a distância entre Brasília e Aracaju.

A atividade “Brasília é bem aqui”, promovida pela Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES), em parceria com a faculdade Estácio, levando em consideração o avanço da variante Ômicron e o custo elevado do translado para a capital federal. O esforço foi reconhecido pelos parlamentares presentes.

“Os prefeitos têm a possibilidade de economizar esse recurso, poderem ser atendidos aqui, com o conforto e a estrutura que vocês estão disponibilizando”, afirmou o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE). “É uma ideia que chegou para ficar. A iniciativa é show de bola”, concluiu.

Para o deputado federal Fábio Reis, a iniciativa da Fames teve, também, o papel de aproximar os mandatos federais da população. “A gente, que atua em Brasília e tem a estrutura na Câmara dos Deputados, passamos a ter um espaço nesses dois dias onde nosso coração está, através da Fames nestes dois dias. Torço para que essa iniciativa avance e seja realizada em outros momentos, pois é positivo para o municipalismo e para nós, da bancada federal”, afirmou.

O presidente da Fames, Cristiano Cavalcante, ressaltou a importância da Fames no diálogo com a bancada para a formulação deste momento tão produtivo. “Realizamos aqui, respeitando todos os protocolos de distanciamento, uma grande ação para o fortalecimento do municipalismo, aproximando os parlamentares dos gestores municipais. Para se ter uma ideia da importância desta linha de diálogo, cerca de 40 gestores municipais passaram por aqui apenas no primeiro dia de trabalho, e contamos com a participação de três dos oito deputados federais sergipanos”, enfatizou.

Nesta atividade foram enviados convites para todos os deputados federais e senadores sergipanos. Se fizeram presentes os deputados federais Bosco Costa (PL-SE), líder da bancada sergipana no Congresso, Fábio Mitidieri (PSD-SE) e Fábio Reis (MDB-SE). Também estiveram no evento o deputado estadual Jeferson Andrade, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale, além de vice-prefeitos e outras lideranças locais.

