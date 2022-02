Bairro da zona Norte de Aracaju concentram maiores índices de acidentes por escorpião

No trabalho de monitoramento de acidentes por escorpião, realizado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Controle de Zoonoses (CCZ/Secretaria Municipal da Saúde), entre os anos de 2017 e 2021, foram 3.921 registros de acidentes por escorpião. Comparando os dois últimos anos, houve uma queda de 15,7% nas notificações por esse tipo de acidente, indo de 811 registros, em 2020, para 683, no ano passado.

Nesse período, os bairros eu que houve mais registros de acidentes foram: Santa Maria (313), Santos Dumont (267), Cidade Nova (201), Bugio (195) e São Conrado (185). Classificando as notificações por faixa etária, o maior número de ocorrências acontece com pessoas de 20 a 29 anos: 897 casos nos últimos cinco anos; 118 somente em 2021.

De acordo com o supervisor de endemias do CCZ, José Bonfim Oliveira, como não há um veneno específico para combater esses animais, as ações realizadas pelos agentes se fundamentam no trabalho educativo, orientando a população sobre como se prevenir, principalmente nos bairros onde há maior número de notificações.

“Evitar acúmulo de lixo, entulhos, manter a casa, terrenos e quintais sempre limpos, colocar telas em ralos e bueiros são medidas simples que ajudam a afastar esses e outros animais peçonhentos”, orientou.

Muitos acidentes são registrados em situações rotineiras, como ao manusear uma gaveta, caixas, no uso de calçados ou até mesmo ao trocar de roupas. Nos casos de picada por escorpião, a orientação é que a pessoa busque atendimento na rede de urgência.

Centro de Controle de Zoonoses

As pessoas residentes em Aracaju que identificarem a presença de escorpiões ou a propagação de outros animais peçonhentos podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelo telefone (79) 3179-3565.

Foto SMS