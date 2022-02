Corpo de Bombeiros atendeu cinco ocorrências de incêndio nas últimas 24 horas em Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) atendeu cinco ocorrências de incêndio nas últimas 24 horas, de terça (08) para quarta-feira (09). Foram dois incêndios em residência, dois incêndios em estabelecimentos comerciais e um incêndio em veículo. Em nenhum deles houve vítima.

Um dos incêndios em residência foi no bairro Atalaia, em Aracaju, na noite da terça-feira. O acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 18 horas. As guarnições do Quartel Central foram deslocadas para o condomínio localizado na avenida deputado Clóvis Rolemberg. O incêndio aconteceu no oitavo andar do prédio.

“Quando nós chegamos concluímos a evacuação do prédio que havia sido iniciada e nos certificamos de que não havia vítimas. Foi realizado corte de energia e gás. O incêndio atingiu os três quartos, o corredor e a sala do apartamento. O combate foi realizado com a utilização dos equipamentos preventivos do próprio prédio. Orientamos o proprietário sobre o procedimento para solicitação da perícia para apurar as causas do incêndio”, afirmou o aspirante a oficial Yargo Oliveira.

O outro incêndio em residência foi registrado no município de Campo do Brito. Os dois incêndios em estabelecimentos comerciais foram na capital sergipana. Um em lanchonete, no bairro Coroa do Meio, e outro em uma papelaria, no bairro Atalaia. O incêndio em veículo foi na avenida Augusto Maynard, também na capital sergipana.

Fonte: Ascom/CBMSE