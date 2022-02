Cuidador: convocados no PSS devem enviar documentos até sábado

Os candidatos convocados pela Prefeitura de Aracaju no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Assistência têm até o próximo sábado, dia 12, para enviar a documentação por meio da plataforma AjuInteligente.

O Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Município, contempla todos os candidatos inscritos na ampla concorrência, além daqueles que também optaram pelas reservas de cotas para pessoa com deficiência (PcD) e negros.

Secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos orienta os candidatos a se atentarem aos prazos. “É importante que todos cumpram as etapas estabelecidas no edital para que não percam essa oportunidade. No Edital constam todos os prazos que os candidatos devem estar atentos. Esse processo seletivo é fundamental, pois o cuidador social é um profissional indispensável, que atua nos cuidados básicos diários dos nossos usuários assistidos em nossos equipamentos da Alta e Média Complexidade do município de Aracaju”, afirma.

A gerente-geral de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Noêmia Gois, reforça que o não envio da documentação acarretará na desclassificação do candidato. “O prazo para envio de documentos é até o dia 12. Foram mais de 4.000 inscritos, mas apenas 341 enviaram a documentação até o momento”, alerta.

Envio de documentos

Para protocolar os documentos, o candidato deve seguir os seguintes passos: acessar a plataforma AjuInteligente (ajuinteligente.aracaju.se.gov.br); cadastrar login e senha; clicar na opção “PSS-SEMFAS – entrega de documentos”; e em seguida clicar no cargo para o qual está concorrendo, neste caso, Cuidador Social.

Os candidatos devem anexar todos os documentos em um único protocolo. “Para dar mais celeridade e segurança ao processo, os candidatos devem anexar todos os arquivos dentro do mesmo protocolo no AjuInteligente. Isso irá agilizar o momento de conferência”, explica Noêmia.

Cada candidato pode anexar até trinta documentos com até dez megabytes (10 MB) de tamanho cada, em formato PDF, conforme disposto no Item 9 e seus respectivos subitens do Edital de Abertura. O envio do Comprovante de Inscrição é indispensável em todas as etapas do Processo Seletivo.

O Processo Seletivo da Assistência é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Secretaria da Assistência da Assistência Social.