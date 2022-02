Demistas nas mãos de André Moura

Por Adiberto de Souza *

A criação do União Brasil, aprovada ontem pela Justiça Eleitoral, deixou os filiados do DEM no estado em situação delicada. Antes “donos” absolutos do partido, os demistas sergipanos agora terão que prestar satisfação ao ex-deputado federal André Moura, manda chuva da nova sigla em Sergipe. Isso significa dizer que o comando do DEM perdeu o poder de articular as candidaturas e negociar composições com outras legendas. Sem falar que a chave do cofre demista também mudará de mãos. Ou seja, para manter o que já havia sido combinado em torno das eleições deste ano, o pessoal do DEM terá que receber a aprovação da direção do União Brasil. Conclui-se, portanto, que se o presidente estadual do novo partido quiser, os filiados do Democratas vão comer na mão, tal qual galo de raça. Misericórdia!

Prova dos nove

Jackson Barreto (MDB) vai precisar demonstrar muita força eleitoral se quiser apitar no processo sucessório. Do contrário, será difícil os governistas acatarem suas sugestões. Ademais, se o grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) apoiar um candidato a presidente que não seja Lula da Silva (PT), dificilmente aceitará JB no palanque sabendo que ele vota no presidenciável petista? E qual o cacife de um político, duas vezes derrotado para o Senado, para querer vetar alguém, como Jackson tem feito em relação ao deputado federal Laércio Oliveira? Essa disputa interna promete. Crendeuspai!

Sem intercorrência

A equipe médica que operou o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), informou que a intervenção ocorreu dentro da normalidade. Os médicos retiraram um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno do emedebista. Esse tumor pode gerar tonturas ou vertigens, além de atingir também a audição. Luciano segue internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Após receber alta médica, Bispo ficará em repouso por algumas semanas. Neste período, o Legislativo estadual segue sendo presidida pelo deputado Francisco Gualberto (PT). Então, tá!

Bomba armada

O senador Rogério Carvalho (PT) garante que a PEC dos combustíveis defendida pelo capitão de pijama é uma bomba fiscal eleitoral que vai explodir no colo do próximo governo. Segundo o petista, “durante três anos, Bolsonaro penalizou a população com um preço escorchante dos combustíveis. Agora, atrás de Lula nas pesquisas, ele quer reduzir esses preços à força”, afirmou o petista ao jornalista Leonardo Sakamoto, do Uol. Rogério é autor de um projeto de lei mudando a política de preços da Petrobras e reduzindo os preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Ah, bom!

Vacina canadense

Sergipe está prestes a avaliar a introdução de uma nova vacina contra a covid-19, a covac-2, de origem canadense. A vacinação deverá ter como coordenador o médico pediatra e professor da Universidade Federal de Sergipe, Ricardo Gurgel. “Pretendemos atingir um público que não tenha tomado nenhuma dose das vacinas e não tenha tido Covid recentemente”, explicou. Esta informação é do blog Primeira Mão. Joia!

Invasão condenada

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) está colhendo assinaturas dos colegas para apresentar uma ação de protesto contra o vereador curitibano Renato Freitas (PT), acusado de comandar uma invasão da Igreja do Rosário. Segundo o parlamentar, o ato se caracterizou como uma discriminação ou preconceito contra religiões: “Quero alertar os cristãos, sejam católicos, evangélicos ou de qualquer outra religião, para não se calem contra tal agressão”, discursa. O deputado estranhou que os cristãos não tenham reagido contra a invasão da igreja católica. Cruzes!

A cor da pele

A reação da sociedade contra o racismo é por demais salutar. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos, muitas vezes por representantes do Estado. O crime mais recente ocorreu no Rio de Janeiro e resultou na morte por espancamento do congolês Moïse Kabagambe. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros, embora ainda chamem pouco a atenção da burguesia. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Deus seja louvado!

Nas ondas do rádio

E quem vai comandar um programa na Rádio Rio/FM, de Aracaju, é André Moura, presidente estadual do novo partido União Brasil. A ideia é apresentará uma revista eletrônica, abordando assuntos de interesse do grande público e com direito a participação dos ouvintes. Para se aproximar do eleitorado este é o caminho mais fácil. Uma recente pesquisa indica que 89% da população escutam rádio. O estudo mostra ainda que o pico de audiência do “papagaio” ocorre entre 10h e 11h e alcança 64% do público entrevistado. Marminino!

Cadê a licitação?

O vereador Breno Garibalde (DEM) está cobrando da administração municipal de Aracaju mais agilidade no processo de licitação do transporte coletivo. Segundo ele, este é o melhor procedimento para que a Prefeitura possa contratar produtos e serviços de forma mais justa e vantajosa. Breno ressaltou que o transporte de passageiros enfrenta vários problemas em Aracaju, como ônibus quentes, lotados e empregados sendo demitidos pelas empresas. Para Breno, com a licitação será possível exigir que parte da frota seja composta por veículos elétricos, ônibus com ar condicionado, Wi-Fi, etcétera e tal. Supimpa!

Há vagas

E o deputado estadual Geogeo Passos (Cidadania) suspeita que o governo de Sergipe esteja usando a máquina pública para tirar proveito eleitoral. Segundo ele, apenas nos primeiros dias deste mês, o Executivo já criou 35 cargos comissionados: “Infelizmente, quando chega o ano das eleições vemos esse tipo de coisa. E isso acontece para beneficiar os aliados políticos. É inadmissível que essa prática arcaica ainda continue ocorrendo em Sergipe”, lamentou. Por fim, Passos sugeriu ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que abandone esse reprovável expediente e se preocupe em administrar o Estado. Home vôte!

* É editor do Portal Destaquenotícias