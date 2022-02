Deputado Luciano Bispo segue em recuperação, diz assessoria

De acordo com o boletim médico do Dr. Matheus Oliveira o presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, acordou bem e continua em recuperação. O quadro clínico de Luciano está normal dentro da avaliação da pós-cirurgia.

O parlamentar permanece na semi-UTI, do Hospital Sírio-Libanês, o setor é considerado uma unidade humanizada. Luciano Bispo está acompanhado da esposa, Roseli Andrade, e do irmão Roberto Bispo.

Cirurgia

A cirurgia do deputado Luciano Bispo, realizada ontem, 8, no Hospital Sírio-Libanês para a retirada do tumor benigno no ouvido ocorreu sem intercorrências e dentro previsto pela equipe médica do procedimento cirúrgico, que foi coordenada pelo Dr. Eduardo Vellutini.

Foto: Joel Luiz