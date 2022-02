Deputado  reitera apelo para que os gestores sergipanos paguem o Piso Salarial do Magistério

Desde o último dia 4, com a assinatura da portaria que oficializou o novo piso salarial dos professores da educação básica da rede pública de todo o Brasil, o valor mínimo a ser pago a esses profissionais passou de R$ 2.886,00 para R$ 3.845,63. Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira, 9, o deputado estadual e professor Iran Barbosa, do PT, usou a tribuna para reiterar o apelo para que os governos do Estado e municipais garantam o pagamento do piso para todos os profissionais da educação, no percentual já definido pelo governo federal e conforme a legislação.

“Tenho sido insistente aqui na Casa, e não vou abrir mão de insistir, quanto à necessidade de que os gestores paguem o piso salarial profissional nacional do magistério aos educadores sergipanos da ativa, com a extensão desse benefício aos aposentados, repercutindo em todos os níveis e classes da carreira e retroativo ao mês de janeiro”, defendeu o parlamentar.

Iran fez questão de resgatar a história e lembrar que, na época em que foi deputado federal, atuou de forma muito contundente para que a Lei n° 11.738 fosse aprovada e sancionada.

“Essa era uma luta que existia no seio da minha categoria desde quando ingressei na carreira, e eu estou completando 34 anos de magistério público agora em março. Já ingressei somando-me à luta pelo piso salarial dos professores”, disse.

“Eu era deputado federal e tive a honra de ajudar na construção dessa lei, contribuindo, por exemplo com a emenda que garantiu a extensão do benefício da lei para os professores e professoras aposentados de todo o país, porque a concepção que sempre defendemos, e que foi garantido na lei, é de que o piso é um direito para valorizar a carreira do Magistério e, portanto, deve incidir no vencimento inicial do professor e da professora no início da carreira, repercutindo em todos os níveis e classes, assegurando os benefícios a todos os professores, inclusive os aposentados. Essa foi uma emenda que propus com muito orgulho e que foi acolhida pelo relator do Projeto de Lei, à época, passando a integrar o texto da Lei 11.738”, destacou Iran.

Foto assessoria

Por George W. Silva