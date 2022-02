Especialista dá dicas para obter bons resultados durante a corrida de rua

Diego Freitas, personal trainer e especialista em Biomecânica e Fisiologia do Exercício, fala sobre os cuidados que devem ser adotados e que fazem da corrida de rua aliada da boa saúde

Com o avanço da vacinação, algumas práticas esportivas estão voltando a compor o calendário esportivo das cidades, a exemplo da corrida de rua, uma atividade física democrática, pois qualquer pessoa, de criança a idoso, desde que não possua restrição médica para a prática, pode realizá-la, como afirma o personal trainer e especialista em Biomecânica e Fisiologia do Exercício, Diego Freitas.

A previsão para os amantes desse esporte é de muitas competições ainda no primeiro semestre de 2022, por isso, estar bem-preparado é quase uma obrigação para quem pretende alcançar boas marcas. Porém, se a intensão do praticante não é ser um atleta de alto rendimento, mas sim, conquistar uma melhor qualidade de vida, a corrida de rua também será uma excelente aliada, como afirma Diego Freitas.

Segundo ele, dentre os benefícios gerados pela corrida estão o controle da glicemia, do colesterol, triglicérides e pressão arterial, além daqueles diretamente ligados à saúde mental, como auxílio no combate ao estresse, à ansiedade e depressão.

“Além melhorar o bem-estar físico e psicológico, a atividade promove a socialização do praticante com outros corredores, especialmente se ele participar de algum clube de corrida. Essa convivência, muitas vezes, resulta em amizades, algo muito importante para o cotidiano de qualquer indivíduo”, ressalta o profissional da Educação Física.

De acordo com Diego Freitas, o volume do treino, a quantidade de dias, tempo e intensidade da prática dependerá de cada pessoa. Para os iniciantes, 30 minutos de corrida ou caminhada, ou os dois alternadamente, duas ou três vezes na semana, já são suficientes para promover uma boa adaptação à prática e o condicionamento do corpo.

Porém, é necessário, para iniciantes ou mais experientes, que associado à corrida seja feito um trabalho de fortalecimento muscular para evitar lesões, que pode ser pilates, treino funcional, calistenia ou musculação.

Um treinamento mais intervalado oferecendo estímulo e descanso é utilizado para condicionar o corredor, promover velocidade e resistência para que distâncias maiores possam ser alcançadas.

O que fazer na semana da corrida

Diego Freitas destaca que, na semana da corrida, é importante que o praticante esteja mais descansado, e um ou dois dias antes do evento faça um treinamento regenerativo, com intensidade mais baixa e menor tempo, para que o corpo não fique sem estímulo.

“Um exemplo: se a corrida for no domingo, é interessante que o último treino de intensidade seja feito na quarta. Na sexta ou sábado, ele deve apenas realizar um trote para ter o corpo ativo, porém, descansado. Treinos regenerativos são importantes para que, durante a corrida, o competidor tenha um aproveitamento melhor e uma intensidade mais alta”, explica o personal trainer.

Ele ressalta, ainda, a importância de ter uma boa hidratação no dia anterior à prova; de uma excelente noite de sono pré-evento; e de uma alimentação balanceada no dia da corrida, de preferência indicada por um profissional da nutrição. Caso não seja possível ter essa orientação nutricional, ele aconselha ingerir alimentos que sejam mais ricos em carboidratos, que ajudam a aumentar a reserva energética, e a evitar alimentos oleosos e mais “pesados” em condimentos.

Foto assessoria

Por Andréa Moura