Jornada Pedagógica da Educação Estadual debate Novo Ensino Médio no Agreste Central Sergipano

A Jornada Pedagógica, ação promovida pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), tem percorrido os territórios sergipanos para alinhar com os professores, coordenadores e gestores a programação para o início do ano letivo de 2022, além do planejamento pedagógico nas diversas esferas da educação. O momento de troca e socialização chegou nesta quarta-feira, 9, a Itabaiana, no Agreste Central Sergipano, onde os participantes puderam receber mais orientações e informações sobre o Novo Ensino Médio. O evento aconteceu na sede da DRE 3, onde técnicos pedagógicos do Departamento de Educação (DED/Seduc) tiraram as dúvidas do público-alvo.

A diretora do DED, professora Ana Lúcia Lima, fez a abertura da jornada, destacando o grande desafio que é o Novo Ensino Médio. Ela explicou que, por meio da Jornada Pedagógica, será possível estreitar ainda mais os laços com os professores e gestores escolares, que a partir deste ano irão implementar a nova modalidade em cem por cento das unidades escolares. “É importante lembrar que temos uma unidade na organização curricular, principalmente na distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos. É necessário que os alunos, ao ingressarem no Novo Ensino Médio, tenham primeiramente uma preparação para conhecer a nova proposta, familiarizar-se com os itinerários formativos, para poderem fazer as suas escolhas pautadas em seu projeto de vida”, disse.

Para a diretora do Serviço de Planejamento e Ensino (Seplen) da DRE 3, Alessandra Santana Bispo, a Jornada Pedagógica é uma excelente oportunidade de estar a par do Novo Ensino Médio. “A gente precisa ter esse momento com os professores e com as equipes diretivas para fazermos um balanço do ano que passou e trazer as novidades que teremos a partir de agora, com o Novo Ensino Médio. Nós precisamos nos aprofundar mais nessa nova modalidade de ensino, conhecer melhor, e estamos nessa jornada para entender e passar para os professores, pais e alunos. A partir do 2º ano, os estudantes irão escolher os seus itinerários formativos, e para isso é preciso que eles conheçam bem”, afirmou.

Novo Ensino Médio

A Jornada Pedagógica, que está acontecendo ao longo da semana em todas as diretorias regionais de educação, tem como tema principal “Currículo de Sergipe e Recomposição das Aprendizagens”, tendo uma extensa programação com ações formativas organizadas nos formatos presencial e híbrido. Nesta quarta-feira, 9, cerca de 190 pessoas, entre professores e gestores, participaram do evento, cuja temática principal foi o Novo Ensino Médio.

Foram abordados tópicos importantes, como a definição das eletivas e dos itinerários; distribuição de professores na forma simples e integrada; registro de aulas, livro didático e suas opções de uso; formas de avaliação e recuperação dos alunos, entre outros. A coordenadora do Colégio Estadual Murilo Braga, Viviane Tavares, aprovou a iniciativa. “Vamos começar uma nova etapa com muitas diferenças de carga horária, novas disciplinas, novas posturas do estudante. A gente precisa desse embasamento para instruir e conduzir os nossos alunos nesse novo ano letivo”, disse.

Já o professor Luiz Carlos, que ensina Língua Portuguesa, aproveitou a Jornada Pedagógica para aprender mais. “Essa oportunidade que a Seduc está nos dando é uma forma de esclarecer as dúvidas, tanto das equipes gestoras, quanto dos professores, que vão conseguir implantar o Novo Ensino Médio de forma efetiva. Vai nos dar subsídios para esclarecer aos alunos sobre essa nova configuração da educação”, declarou.

A professora Siomara Nascimento Ramos Fontes não poupou elogios ao evento. “O Novo Ensino Médio é, de fato, algo novo para todo o Brasil. Ele está sendo implementado agora e é de suma importância para que possamos adquirir esse conhecimento juntos. O professor precisa estar em constante aprendizado”, afirmou.

Programação

Ainda nesta quarta-feira, 9, foi realizada a mesma programação na sede da DRE 5, no Médio Sertão Sergipano. A Jornada Pedagógica contou, ainda, com o Encontro Formativo “Tecendo Saberes sobre Inclusão: Deficiência Visual e Surdocegueira”, que aconteceu de maneira virtual, por meio da plataforma Zoom e teve como público-alvo professores de sala de Recursos Multifuncionais.

Também de maneira virtual a jornada proporcionou os seguintes debates: “Importância da Avaliação Biopsicossocial do aluno público-alvo da Educação Especial: Aprendizagem com equidade”, promovido pelo Centro de Referência em Educação Especial (Creese), vinculado ao Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase); e I Seminário Estadual do Programa Alfabetizar pra Valer, promovido pela Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam).

Presencialmente, na sede da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), os participantes da Jornada Pedagógica na capital puderam assistir à palestra sobre “Currículo de Sergipe e Recomposição da Aprendizagem Convidada”, ministrada pela professora Karla Vannessa. Logo em seguida, foi a vez de oficinas e dinâmicas, tendo como temas “Impacto dos Programas e Projetos Educacionais na Aprendizagem dos Estudantes” e “Programa Sergipe na Idade Certa: Resultados e Guia de Implementação”, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais do Ensino Fundamental.

Pela tarde, ainda de maneira remota, a programação segue com a Formação Remota Síncrona Porthema e Mathema, promovida pelo Instituto Gesto, Serviço de Ensino Fundamental e Coordenadoria de Educação a Distância, Formação e Tecnologias Educacionais (Cefor); “Educação para as relações étnico-raciais no Planejamento Escolar”, coordenada pelo Serviço de Educação do Campo e Diversidade (Secad); e debate sobre o Livro Didático (escolha, remanejamento e conservação), coordenado pelo Dase.

A Jornada Pedagógica se estenderá até o dia 11 de fevereiro. O cronograma completo dos próximos dias pode ser acessado no endereço: https://bit.ly/3uu7Sjg