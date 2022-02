Larissa Manoela posta nova foto e recebe elogio do ex-namorado Leo Cidade: ‘Gatinha’

Larissa Manoela compartilhou um novo clique em seu perfil do Instagram nesta tarde de quarta-feira (9) e foi elogiada por ninguém menos que Leonardo Cidade, seu ex-namorado. A situação fez com que os fãs da atriz levantassem suspeitas sobre uma possível reconciliação do casal que está separado desde março do ano passado.

A foto publicada pela atriz, em questão, foi tirada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro (RJ), onde grava a novela das 18h “Além da Ilusão”. Na legenda da postagem Lari Manoela escreveu: “Onde eu amo estar. CAMARIM”.

O comentário de Leo Cidade foi bastante suspeito. O ator escreveu: “Uiii que gatinha” nos comentários, o que acabou atiçando os seguidores. “Aquela recaída básica”, respondeu um internauta na mensagem do artista.

“Essa quebra-cabeça está muito confuso e quem começou vai ter que terminar”, escreveu outra seguidora em tom de brincadeira. “Eu shippo, voltem”, declarou uma fã do ex-casal.

Larissa Manoela e Leo Cidade ficaram juntos por três anos. Em nota sobre o término, a assessoria dos atores afirmaram que o carinho entre eles permaneceria, dando a entender que a separação foi amigável.

REDAÇÃO GQ