Motorista atropela quatro pessoas em canteiro da pista e foge na Rodovia João Bebe Água

Um acidente ocorrido na rodovia João Bebe Água, nesta quarta-feira (09) deixou quatro pessoas feridas nas proximidades do Luís Alves, em São Cristóvão.

As informações são de que um carro invadiu o canteiro da pista e atropelou duas mulheres e duas crianças, que moram no loteamento Cantinho do Céu. Uma das vítimas foi jogada num barranco com cerca de cinco metros de distância e ficou bastante machucada.

Já o motorista do carro fugiu sem prestar Socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas, que foram levadas para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

As secretarias da Saúde e da Assistência Social estão acompanhando o caso.