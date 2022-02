OAB/SE apoia ação para evitar prejuízos nos atendimentos durante greve dos peritos

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) do INSS iniciou essa semana uma paralisação da categoria que vai até hoje, 9. De acordo com a instituição, a expectativa é de que cerca de 50 mil perícias sejam afetadas. Buscando evitar prejuízos nos atendimentos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público Federal (MPF), enviou ofício ao secretário de Previdência, Leonardo José Rolim Guimarães, solicitando diligência sobre o caso.

Segundo o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, a atuação da OAB Nacional diante de uma situação que pode ocasionar uma série de prejuízos à população mostra o comprometimento da Ordem para com as causas de cunho social.

“A nossa instituição presta um papel fundamental em defesa do Estado Democrático de Direito, das prerrogativas advocatícias e da nossa sociedade. Eu tenho orgulho de fazer parte desta Casa e atuar ao lado de pessoas que, verdadeiramente, prezam pela sociedade, sem restrições”, declara o presidente. Ele também parabenizou a ação conjunta liderada pelo presidente nacional, Beto Simonetti.

No documento, a OAB, a DPU e o MPF solicitam esclarecimentos sobre as medidas judiciais e extrajudiciais que serão adotadas pela Secretaria de Previdência e pela Advocacia-Geral da União (AGU) durante a paralisação para evitar maiores perdas aos usuários do INSS.

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE