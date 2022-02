PM e PC apreendem drogas e armas de fogo e suspeito de tráfico reage e morre em confronto em bairro no município de Lagarto

Operação conjunta realizada entre militares do 7º Batalhão e equipes da Polícia Civil resultou na apreensão de drogas e duas armas de fogo, nessa terça-feira, 8, na cidade de Lagarto. O suspeito de ser proprietário do material ilícito, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio, resistiu à ordem para se render e atirou contra os policiais.

No momento da abordagem no Bairro Boa Vista, o foragido da Justiça, identificado como Alan Deivid Dias de Souza Santos, tentou fugir do cerco efetuando disparos de arma de fogo na direção dos policias, que revidaram. O agressor foi atingido e socorrido imediatamente para o Hospital Regional de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Com o infrator foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12, diversas porções de drogas, entre cocaína, maconha e crack, além de duas balanças de precisão e uma sacola contendo centenas de cápsulas utilizadas para vender cocaína. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Fonte: Ascom PM/SE