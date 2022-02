De acordo com informações médicas do Dr. Eduardo Vellutini, a cirurgia do presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, realizada nesta terça-feira (08), em São Paulo, para a remoção de um tumor benigno localizado na parte do ouvido interno aconteceu como o previsto, dentro da normalidade médica e sem intercorrências.

Agora, o deputado Luciano Bispo segue de repouso no Hospital Sírio Libanês para a recuperação nos próximos dias.

Foto: Joel Luiz/Alese