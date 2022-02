Presidente do Tribunal de Contas recebe visita do prefeito de Aracaju

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira, 9, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

De acordo com o conselheiro, a visita foi “oportuna e produtiva”, pois reforça a transparência do Tribunal no diálogo com os gestores e a sua atuação orientativa.

“É fundamental que os gestores tenham essa interação constante com o Tribunal de Contas, a fim de buscar orientação técnica e, com isso, aperfeiçoar as suas gestões”, pontuou o presidente do TCE.

Já o prefeito de Aracaju externou votos de uma gestão profícua ao conselheiro presidente e elogiou o papel desempenhado pela Corte de Contas no apoio aos gestores.

“Embora o Tribunal de Contas seja para analisar as contas, para fiscalizar, é um grande parceiro e o conselheiro Flávio Conceição é uma pessoa que tenho certeza que vai fazer uma grande gestão; além de tudo, tem experiência no trato da gestão pública e ajuda, colabora para que a gente possa ter cada vez mais uma gestão eficiente, moderna e que resolva os interesses da população”, concluiu Edvaldo.

