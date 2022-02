Procuradoria-Geral do Estado lança Cartilha Eleitoral 2022

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SE), lançou nesta quarta-feira (09) a Cartilha Eleitoral 2022, com orientações sobre conduta dos servidores e gestores no período eleitoral.

O objetivo da produção e divulgação da cartilha é orientar a conduta dos agentes públicos estaduais e reforçar as ações vedadas no período eleitoral para impedir o uso da máquina pública em benefício ou e detrimento de qualquer interesse particular.

A Procuradoria ainda explica que o acesso à cartilha tem primordial importância porque a legislação eleitoral tem uma série de restrições e vedações durante determinado período e o intuito do estado é manter os servidores informados para que eles saibam efetivamente, o que é que se pode ou não fazer para que se consiga manter a legitimidade e a lisura das eleições.

A Cartilha está disponível para download no link: https://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/Cartilha-PGE_2022_FINAL02.pdf

Por Larissa Porto