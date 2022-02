Ricardo Vasconcelos manifesta preocupação com o bom andamento dos trabalhos legislativos em ano eleitoral

Nesta terça-feira (08), durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos (REDE), iniciou seu discurso no pequeno expediente falando sobre os problemas causados pela redução da Petrobras em Sergipe e que pouco tem sido comentado.

“A produção de Petróleo em Sergipe reduziu 34,9%, isso já reflete significativamente em nossa economia, vemos os comerciantes reclamando, observamos a questão do desemprego latente, servidores sendo transferidos e pouco tem sido cobrado pelos demais parlamentares sobre o assunto. É fato que o governo federal não tem compromisso com o povo e com a coisa pública, mas esse é o nosso principal compromisso e vamos continuar cobrando”, destacou Ricardo.

Aproveitando ainda o espaço do pequeno expediente, o vereador ressaltou também a necessidade de ampliar vagas em creches, “Tenho cobrado ao prefeito Edvaldo Nogueira e ele tem se sensibilizado com a causa e vem providenciando melhorias nas unidades. O maior problema é que muitas mães têm deixado de trabalhar por não ter com quem deixar os seus filhos e isso tem que mudar, vamos continuar ampliando essas melhorias.”

Ricardo finalizou o seu discurso afirmando que esses problemas pontuais não podem ser esquecidos durante o ano eleitoral, “O ritmo de trabalho não pode ser comprometido por conta do ano eleitoral, esse é um dos meus maiores receios que não só esse parlamento, mas os demais parlamentos do Brasil, diminuam o ritmo de trabalho por conta das eleições. Aracaju tem avançado e nosso trabalho não pode parar”, finalizou o parlamentar.

Foto: Gilton Rosas

Por Jéssica Amara