Seduc orienta escolas realizarem reserva dos livros didáticos

As escolas estaduais já podem realizar a solicitação de reserva técnica dos livros didáticos para atender ao ano de 2022 do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Como a distribuição para 2022 ainda não foi concluída, é importante que as escolas, antes de solicitarem a reserva técnica, verifiquem os livros que ainda irão receber.

A consulta pode ser realizada no Sistema do Material Didático, link disponível no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao acessar, basta informar o ano: 2022; o Programa: PNLD; e colocar a UF e o município. Ao clicar em “Confirmar”, o sistema apresentará a lista para que seja localizada a escola. Em seguida, o gestor precisa clicar no ícone “Visualizar” (lupa à direita da tela). Aparecerá, então, o link “Encomenda”, o qual, ao ser selecionado, trará todas as obras que estão sendo entregues na unidade.

A chefe do Serviço de Apoio à Gestão Educacional (SEAGE), Maísa Alva, explica que a equipe escolar deve atentar-se ao fato de que neste momento somente podem ser feitos os pedidos de livros para o Ensino Fundamental. “A prioridade para os pedidos de reserva técnica agora são para as escolas que tiveram aumento de matrícula. O sistema está aberto para os pedidos de livro do Ensino Fundamental, tanto menor quanto maior, e está passando por ajustes. O FNDE ainda não divulgou o prazo final, já que o sistema está oscilando, mas já recebemos informações extraoficiais de que esse prazo será prorrogado”, disse, referindo-se a um novo prazo para os livros do Ensino Médio.

Ainda segundo Maísa Alva, a ferramenta do remanejamento também é uma alternativa para as escolas que necessitam de livros. “A gente orienta também que as escolas aproveitem o momento da entrega do kit escolar e fardamento, para realizar a entrega dos livros didáticos. O objetivo é ter 100% dos nossos estudantes com os livros didáticos”, concluiu.

Se, ainda assim, os livros não forem suficientes para atender ao estudante matriculado em 2022, a escola deverá registrar sua demanda no Remanejamento, dentro do sistema PDDE Interativo. As escolas que terão prioridade no atendimento da reserva técnica são as que tenham feito esse registro e não tiverem conseguido os materiais nas quantidades necessárias.

Para saber o cronograma dos pedidos de livros da reserva técnica, acesse o Informe 01/2022 do PNLD. Os manuais das escolas e secretarias de educação com as orientações sobre a reserva técnica estão disponíveis no link: https://bit.ly/3GEZVKi

Para realizar a solicitação de reserva técnica, acesse: https://bit.ly/3oBAfrP

Jornada Pedagógica 2022

O Serviço de Apoio à Gestão Educacional (Seage) também está inserido na programação virtual da Jornada Pedagógica 2022. Nesta quarta-feira, 9, às 16h, ocorrerá uma live intitulada “Livro didático: escolha, remanejamento e conservação”, ministrada pela professora e chefe do SEAGE, Maísa Alva. Na ocasião, também será debatido o cronograma do livro didático para o ano letivo de 2022.