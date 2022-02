Seduc promove encontros formativos de devolutiva dos resultados da Avaliação da Fluência 2021

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, e a Associação Bem Comum, realizou nos dias 3 e 4 de fevereiro as Oficinas de Apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência. A ação teve como público-alvo os gestores de diretorias regionais de educação, secretários municipais de educação, diretores do Seplen, coordenadores regionais municipais do Programa Alfabetizar pra Valer, formadores regionais e municipais do Alfabetizar pra Valer das turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental e coordenadores regionais e municipais da Fluência de todas as regionais de educação e seus municípios jurisdicionados.

As atividades das oficinas foram organizadas em dois turnos: manhã e tarde, na modalidade remota, totalizando mais de 260 participantes nos dois dias de evento. As oficinas contaram com a presença do superintendente da Seduc, professor José Ricardo de Santana; da presidente da Undime/Sergipe e dirigente municipal de Educação de São Cristóvão, Quitéria Barros; da diretora da Assessoria de Colaboração e Articulação com os Municípios (Ascam), Andrea Dantas; da diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional, CEAVE, Joniely Cruz, e do representante da Associação Bem Comum, Hylo Leal.

Após a abertura, os convidados assistiram a uma apresentação técnica de aprofundamento dos resultados pelo CAEd, com a formadora Carla Silva. Já no turno da tarde, os participantes foram distribuídos em duas turmas para a construção de uma Proposta de Plano de Ação, a partir de um roteiro elaborado pelo CAEd e com dados não identificados de escolas e municípios para apoio na análise. As formadoras do CAEd, Carla Silva e Luciana Bortolucci, com o apoio dos facilitadores da Ascam, Ceave e SEF, realizaram o acompanhamento das atividades nas salas, que contemplaram a análise dos dados sobre os resultados, elaboração de uma proposta de plano de ação e compartilhamento das propostas metodológicas de intervenção.

Avaliação de Fluência

A Avaliação de Fluência faz parte do Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração, Estados e Municípios. Em Sergipe, essa iniciativa manifesta-se com o Programa Alfabetizar pra Valer, no Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa, apoiando o Estado na implementação de um programa efetivo de regime de colaboração com seus municípios, visando à melhoria da aprendizagem durante os anos iniciais do ensino fundamental, com ênfase na alfabetização. Por meio da fluência, foi possível realizar um diagnóstico do processo de alfabetização em toda a rede pública de Sergipe, assim como acompanhar e monitorar o desenvolvimento do Pacto ao longo de quatro anos de implementação.

Realizada no período de 30 de agosto a 10 de setembro de 2021, a Avaliação de Fluência foi aplicada nas escolas públicas de Sergipe, de maneira presencial, com crianças de 2º ano do Ensino Fundamental, e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária e higiene. Esse instrumental teve como objetivo colaborar para a alfabetização dos estudantes e para a formação de leitores. O processo de aplicação utilizou uma tecnologia desenvolvida pelo CAEd), por meio do aplicativo Caed Fluência, disponível na loja de aplicativos Play Store, em smartphone com o sistema operacional Android 5.1 ou versões superiores.

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave/ Seduc), professora Joniely Cruz, explica que “o objetivo da Avaliação de Fluência é aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa, aspecto sumamente importante para a alfabetização e desenvolvimento da compreensão de textos escritos. Os resultados estão sendo tratados e apropriados pelas redes em momentos formativos, permitindo identificar o nível de fluência de cada rede, município, escola e estudante, de modo que sejam desenvolvidas ações que consolidem o seu processo de alfabetização. Vamos juntos somar esforços para garantir o direito de aprender a todos os estudantes”, disse Joniely Cruz.

A ação foi gerenciada pela Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), por meio do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (SEGSAE), em parceria com as diretorias regionais de educação, Departamento de Educação/DED, por meio do Serviço de Ensino Fundamental (SEF), com a Assessoria de Colaboração e Articulação com os Municípios (Ascam), sendo esta responsável pela mediação e articulação com os gestores municipais, e Undime/SE, visando a gerar um comprometimento político com a realização desse diagnóstico.

Em Sergipe, todos os 75 municípios participaram da Avaliação de Fluência. Os resultados foram consolidados e devolvidos aos municípios e às suas respectivas redes de ensino (estadual e municipais), em evento público direcionado aos gestores das pastas da Educação, o qual ocorreu em dezembro de 2021, o que possibilitou uma ampla divulgação junto às escolas e atores sociais, como estratégia de problematização e pactuação pela alfabetização de todas as crianças.

Os dados gerados por meio desse instrumento de diagnóstico vão permitir que as redes fortaleçam suas políticas de formação continuada e elaborem políticas públicas na área de alfabetização, bem como avaliem e consolidem as já existentes. Por meio da plataforma PARC, gestores e professores contam com diferentes possibilidades de conhecerem os resultados da avaliação, podendo transformá-los em estratégias e ações pedagógicas.

Acesse a plataforma: https://parc.caeddigital.net

Assessoria de Comunicação da SEDUC