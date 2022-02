Seias apresenta balanço do PSS para Sindicato dos Assistentes Sociais

Contratação do PSS deverá acontecer em março

Na última segunda-feira (07), o Processo Seletivo Simplificado – PSS da Secretaria de Inclusão e Assistência Social (Seias) foi tema de reunião entre a secretária Lucivanda Nunes e equipe técnica juntamente com o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Sergipe (Sindasse), através do coordenador jurídico Anselmo Menezes de Oliveira.

Durante a reunião, a secretária Lucivanda Nunes apresentou o balanço do PSS, que segue em processo de finalização para contratação de assistentes sociais, além de psicólogos/as, nutricionistas e engenheiros/as agrônomos/as. Confira o processo no link: https://www.inclusao.se.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-seias-01-2021/

A contratação do PSS deverá acontecer em março, de acordo com a secretária de Estado da Assistência Social. “O objetivo é, assim que finalizado o processo, contratar imediatamente todos os profissionais no início do mês de março”, disse Lucivanda Nunes.

Além do PSS, também foram apresentados: a criação do Núcleo de Trabalho entre as Secretarias de Estado da Inclusão (Seias) e da Administração (Sead), espaço onde serão estudadas alternativas e propostas para estruturação da carreira do Sistema Único de Assistência Social (Suas) em Sergipe; e os avanços para encaminhamento pelo Governo de Sergipe do Projeto de Lei (PL) à Alese para alteração do regime jurídico da Fundação Renascer para estatutário, o que possibilitará a criação de novos cargos e futuro concurso público.

O diálogo com o sindicato da classe é fundamental, segundo o coordenador jurídico do Sindasse, Anselmo Menezes. “A secretária deseja muito criar a carreira do Suas no estado, com a estruturação de um plano de carreira para assistentes sociais. Fizemos as discussões e encaminhamentos visando uma futura aprovação”, afirmou.

Também participaram da reunião os especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e assessores de gestão de gabinete da Seias, Fábio Dantas e Gabriel Paraizo.

Foto: Pritty Reis/Seias